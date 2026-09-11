El Heidelberg Volkswagen mide sus fuerzas en el Torneo IMD Las Palmas de Gran Canaria

El Pabellón Miguel Solaesa será el escenario de un triangular que reunirá al equipo grancanario con el CV Santa Cruz Cuesta Piedra y el Guía CDV Universidad Fernando Pessoa Canarias, dos rivales que pondrán a prueba la evolución de la plantilla dirigida por el cuerpo técnico colegial.

Más allá del resultado, el objetivo será comprobar sobre la pista la integración de las nuevas incorporaciones y el nivel de compenetración de un equipo que afronta una nueva campaña con la intención de seguir creciendo.

Un fin de semana dedicado al voleibol y la cantera

El torneo no se limitará a la primera plantilla. El Heidelberg Volkswagen ha preparado un completo programa que dará protagonismo también a sus categorías de base.

Cerca de 600 deportistas de la cantera del CD Heidelberg participarán durante el fin de semana en diferentes actividades y competiciones de fútbol, baloncesto, voleibol y gimnasia rítmica, dando el pistoletazo de salida a una nueva temporada de formación.

El evento contará además con un encuentro especial de baloncesto entre las jugadoras de la primera plantilla del Heidelberg Volkswagen y los integrantes de Proyecto Suma del Club Baloncesto Gran Canaria, previsto para este sábado a partir de las 19.00 horas.

Primeros partidos de preparación

La competición arrancará este sábado a las 11.00 horas con el duelo entre el Santa Cruz Cuesta Piedra y el Guía CDV Universidad Fernando Pessoa Canarias.

El debut del Heidelberg Volkswagen llegará a las 17.00 horas, cuando las colegiales se midan al conjunto tinerfeño en su primer encuentro de preparación.

El domingo, el equipo grancanario volverá a la pista a las 12.00 horas para enfrentarse al conjunto guiense y cerrar su participación en el triangular.

El club pone en valor el inicio de curso

El presidente del Club Deportivo Heidelberg, Miguel Escuder, destacó que el torneo supone «un inicio perfecto» para una temporada en la que la entidad volverá a combinar el crecimiento de la primera plantilla con el desarrollo de su cantera.

Por su parte, la colocadora del Heidelberg Volkswagen Alejandra del Burgo señaló las ganas del equipo por volver a competir después de varias semanas de preparación y reencontrarse con la afición en el Miguel Solaesa.

La jugadora explicó que uno de los objetivos de estos primeros partidos será avanzar en el proceso de adaptación de una plantilla con novedades y mejorar la compenetración del grupo.

La concejala de Deportes y presidenta del Instituto Municipal de Deportes (IMD), Carla Campoamor, destacó el valor del torneo como punto de partida del proyecto deportivo del Heidelberg Volkswagen y subrayó que la cita irá más allá del voleibol, con un importante protagonismo para el deporte base de la ciudad.