Lucre Castellano vuelve a jugar con el CV Emalsa Gran Canaria tras más de un año fuera por una grave lesión

El CV Emalsa Gran Canaria recuperó este jueves a una de sus jugadoras después de más de un año alejada de las pistas. La central Lucre Castellano, dorsal 6 del conjunto grancanario, volvió a disputar un partido en el primer encuentro de pretemporada del equipo, que se impuso por 3-0 al CV Sayre CC La Ballena.

El partido correspondió al inicio del II Torneo Granadilla de Abona Romina Lamas, una competición triangular que reúne durante la pretemporada al conjunto grancanario, al CV Sayre CC La Ballena y al CV Haris.

Para Castellano, el encuentro tuvo un significado especial después de un largo proceso de recuperación. Su último partido se remontaba al 12 de abril de 2025, cuando sufrió una grave lesión durante el encuentro de Playoff por el título frente al Avarca de Menorca, disputado en el Pavelló Municipal de Ciutadella.

Aquella acción provocó una rotura del ligamento cruzado anterior y una lesión meniscal, problemas físicos que obligaron a la jugadora a pasar por dos intervenciones quirúrgicas y afrontar posteriormente varios meses de rehabilitación.

Más de un año después, la central pudo volver a compartir pista con sus compañeras y recuperar la sensación de competir.

Lucre Castellano, central del CV Emalsa Gran Canaria. / CV Emalsa Gran Canaria

Más de un año de recuperación

La lesión sufrida en abril de 2025 supuso un largo paréntesis en la trayectoria deportiva de Lucre Castellano. La central tuvo que afrontar un proceso que comenzó con las intervenciones quirúrgicas y continuó con una etapa prolongada de recuperación física antes de poder reincorporarse progresivamente a los entrenamientos.

El regreso a la competición no se produjo de forma repentina. La jugadora llevaba casi un mes entrenándose con el equipo, un periodo que le permitió recuperar sensaciones y reducir los nervios propios de volver a una pista después de tantos meses.

La propia Castellano reconoció después del encuentro que se encontraba “muy contenta, muy feliz y emocionada” por haber podido volver a jugar.

Una de las claves de su regreso fue precisamente dejar atrás el temor relacionado con la rodilla. La central explicó que afrontó el partido sin miedo y procurando no pensar durante el juego en la lesión que había condicionado su último año.

La confianza creció durante los entrenamientos

El trabajo realizado durante las semanas anteriores también tuvo importancia para que la jugadora llegara al partido con mayor confianza.

Castellano explicó que los nervios que podían aparecer al principio fueron disminuyendo a medida que avanzaban los entrenamientos junto al resto de la plantilla. La continuidad en el trabajo diario le permitió recuperar poco a poco la normalidad y sentirse nuevamente jugadora.

Su integración en el grupo también ha sido positiva. La central destacó la relación con sus compañeras y señaló que la adaptación a la dinámica colectiva ha ido bien, incluyendo la convivencia deportiva con las nuevas incorporaciones del equipo.

El papel de Juan Diego García

Durante este proceso, Castellano también ha destacado el acompañamiento del entrenador del CV Emalsa Gran Canaria, Juan Diego García.

La jugadora explicó que el técnico está especialmente pendiente de su evolución y de sus necesidades después de la lesión. Su objetivo coincide con el de la propia central: que pueda estar disponible para ayudar al equipo y recuperar progresivamente su mejor nivel.

La pretemporada servirá precisamente para continuar comprobando cómo responde la jugadora después de su largo periodo de recuperación. El encuentro ante el CV Sayre CC La Ballena constituye así el primer paso competitivo de una etapa en la que Castellano busca volver a sentirse plenamente cómoda sobre la pista.

El resultado, además, fue favorable para el conjunto grancanario, que comenzó el torneo con un triunfo por 3-0.

Un regreso con la mirada puesta en el equipo

Pese a la relevancia personal del regreso, Lucre Castellano ya mira hacia adelante. La central ha fijado como prioridad seguir jugando, estar disponible para el equipo y afrontar la temporada con la máxima intensidad.

Su relación con la competición de élite se remonta a una etapa temprana de su carrera. La propia jugadora recordó que lleva compitiendo en Superliga desde los 17 o 18 años, por lo que disputar partidos forma parte de su rutina deportiva habitual.