El Rocasa Gran Canaria pierde toda la temporada a Lulu Guerra por una rotura del ligamento cruzado

Malas noticias para el Rocasa Gran Canaria de Dejan Ojeda. Las grancanarias, vigentes campeonas de la Liga Guerreras Iberdrola, pierden a su guardameta Lulu Guerra después de una mala caída en la final de la Supercopa ante el Bera Bera. En los primeros compases del partido, la jugadora del BM Remudas tuvo que retirarse entre lágrimas tras un intento fallido de detener un disparo de Kelly Fonkeng.

Finalmente, tras las pruebas realizadas en Hospitales Universitarios San Roque, se ha confirmado el peor de los presagios: una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Una lesión que, en la mayoría de los casos, mantiene al deportista alejado de las pistas durante alrededor de nueve meses.

Comunicado oficial

En la nota de prensa oficial de la entidad isleña manifiestan: "Lulu Guerra será intervenida quirúrgicamente el próximo martes en Hospitales Universitarios San Roque. Una vez realizada la intervención, el tiempo estimado de recuperación quedará condicionado a su evolución y al desarrollo del correspondiente proceso de rehabilitación".

"Desde el Rocasa Gran Canaria queremos trasladar todo nuestro apoyo, cariño y fuerza a nuestra jugadora en este momento. Lulu afrontará este proceso acompañada por todo el club, sus compañeras, el cuerpo técnico y toda la familia del Rocasa Gran Canaria", añaden.