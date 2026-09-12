El Estrella remonta al Villaverde en la recta final en su regreso a la Tercera RFEF (3-1)

El Estrella regresó a Tercera Federación venciendo con una remontada en la recta final frente al debutante Villaverde (3-1). El cuadro grancanario salió mejor pero no estuvo acertado en la primera mitad. Por su parte, el equipo majorero mejoró tras el receso y no tardó en encontrar el premio del gol, obligando a los verdiblancos a estirarse en busca de una remontada que llegó en los minutos finales.

El duelo arrancó con una clara superioridad local, con Alejo y Marco Medina dando los primeros avisos para un Estrella que controló el balón, pero no supo qué hacer con él en los metros decisivos. No fue hasta el ecuador del primer tiempo cuando Fede Manzi tuvo la primera clara al cabecear desviado un centro lateral; y a la media hora, José Dámaso hizo lo propio en una acción similar.

El Villaverde, en cambio, se limitó a defenderse y sufrió para conservar su marco a cero. Pese a ello, pudo abrir el marcador pasada la media hora en una acción aislada en la que Muni se topó con la intervención de David Ramírez. En la réplica, Fede aprovechó un despiste defensivo para robar el balón y probar fortuna desde la frontal, pero Julio intervino para conservar el 0-0 al descanso.

Los cambios, la clave del éxito

El guión cambió al regreso de vestuarios. El equipo majorero dio un paso al frente, y después de varios acercamientos, con Langarica como el futbolista más incisivo en ataque, llegó el 0-1 a los seis minutos de la reanudación por medio de Antonio Gracia, quien recogió un pase al espacio y dribló al portero para anotar a puerta vacía.

Los cambios favorecieron a los verdiblancos, que se vieron obligados a meter una marcha más. Así, tras numerosas aproximaciones al área, acabó llegando el empate en el minuto 77 gracias a un centro lateral de falta de Juanfra Godoy cabeceado por René Ramírez; y solo dos minutos más tarde, Gabri Dámaso selló la remontada cabeceando un nuevo centro desde la derecha. Ya en el descuento, el propio Gabri Dámaso hizo el definitivo 3-1 al contragolpe.

Homenaje póstumo a Ángel Sánchez

Antes del primer partido de la temporada, el Estrella rindió homenaje a Ángel Sánchez, fallecido el pasado mes de abril y considerado una figura fundamental en la historia reciente del club. Junto a su mujer, Carolina, se vivió un momento lleno de emoción y cariño en recuerdo de quien tanto aportó al escudo y a la familia del club grancanario.

Además, David Ramírez llevará durante toda la temporada las iniciales de Ángel en su camiseta, manteniendo así su recuerdo también sobre el césped. Una forma de rendir homenaje a una persona que, pese a su fallecimiento, continúa formando parte de la historia y la familia del Estrella.