FÚTBOL
El Estrella remonta al Villaverde en la recta final en su regreso a la Tercera RFEF (3-1)
El conjunto debutante en la categoría abrió el marcador con un tanto de Gracia tras el descanso, pero acabó sucumbiendo en las postrimerías. Antes del partido, se llevó a cabo un homenaje a Ángel Sánchez, fallecido el pasado mes de abril y leyenda del club grancanario.
El Estrella regresó a Tercera Federación venciendo con una remontada en la recta final frente al debutante Villaverde (3-1). El cuadro grancanario salió mejor pero no estuvo acertado en la primera mitad. Por su parte, el equipo majorero mejoró tras el receso y no tardó en encontrar el premio del gol, obligando a los verdiblancos a estirarse en busca de una remontada que llegó en los minutos finales.
El duelo arrancó con una clara superioridad local, con Alejo y Marco Medina dando los primeros avisos para un Estrella que controló el balón, pero no supo qué hacer con él en los metros decisivos. No fue hasta el ecuador del primer tiempo cuando Fede Manzi tuvo la primera clara al cabecear desviado un centro lateral; y a la media hora, José Dámaso hizo lo propio en una acción similar.
El Villaverde, en cambio, se limitó a defenderse y sufrió para conservar su marco a cero. Pese a ello, pudo abrir el marcador pasada la media hora en una acción aislada en la que Muni se topó con la intervención de David Ramírez. En la réplica, Fede aprovechó un despiste defensivo para robar el balón y probar fortuna desde la frontal, pero Julio intervino para conservar el 0-0 al descanso.
Los cambios, la clave del éxito
El guión cambió al regreso de vestuarios. El equipo majorero dio un paso al frente, y después de varios acercamientos, con Langarica como el futbolista más incisivo en ataque, llegó el 0-1 a los seis minutos de la reanudación por medio de Antonio Gracia, quien recogió un pase al espacio y dribló al portero para anotar a puerta vacía.
Los cambios favorecieron a los verdiblancos, que se vieron obligados a meter una marcha más. Así, tras numerosas aproximaciones al área, acabó llegando el empate en el minuto 77 gracias a un centro lateral de falta de Juanfra Godoy cabeceado por René Ramírez; y solo dos minutos más tarde, Gabri Dámaso selló la remontada cabeceando un nuevo centro desde la derecha. Ya en el descuento, el propio Gabri Dámaso hizo el definitivo 3-1 al contragolpe.
Homenaje póstumo a Ángel Sánchez
Antes del primer partido de la temporada, el Estrella rindió homenaje a Ángel Sánchez, fallecido el pasado mes de abril y considerado una figura fundamental en la historia reciente del club. Junto a su mujer, Carolina, se vivió un momento lleno de emoción y cariño en recuerdo de quien tanto aportó al escudo y a la familia del club grancanario.
Además, David Ramírez llevará durante toda la temporada las iniciales de Ángel en su camiseta, manteniendo así su recuerdo también sobre el césped. Una forma de rendir homenaje a una persona que, pese a su fallecimiento, continúa formando parte de la historia y la familia del Estrella.
Ficha técnica
ESTRELLA CF: David Ramírez; Jaime León (René Ramírez, 69’), Ale Sánchez, David Ramos, Emilio; Amado; Fede Manzi, Alejo (Juanfra Godoy, 69’), Isma (Iván Pérez, 57’), Marco Medina (Gabri Dámaso, 57’); y José Dámaso (Pipo, 80’).
SD VILLAVERDE NORTE: Julio Jiménez; Álex Aguiar (Saúl Cabrera, 83’), Walid, Alberto De Vera, Thibou, Pablo Muni (Saúl Marrero, 70’); Alberto Figueroa (David Gordillo, 78’), Ángel Viera, Langarica (Cristian García, 70’); Cristian Molina y Antonio Gracia (Fabio, 78’).
ÁRBITRO: Nemrod Mengíbar Déniz. Amonestó por el lado local a David Ramírez; y por el visitante a Antonio Gracia y Langarica.
GOLES: 0-1: (51’) Antonio Gracia. 1-1: (77’) René Ramírez. 2-1: (80’) Gabri Dámaso. 3-1: (93’) Gabri Dámaso.
INCIDENCIAS: Las Palmitas. Césped artificial en buenas condiciones. Mañana calurosa. Unos 120 espectadores. El partido arrancó 20 minutos tarde por el retraso del avión del equipo visitante.
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