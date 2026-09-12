Estreno amargo del Sotavento en la Tercera RFEF ante la UD Las Palmas C (0-2)

Las Palmas C arrancó la temporada con una victoria a domicilio ante el debutante Playas de Sotavento (0-2). Ambos equipos tuvieron oportunidades para abrir el marcador, pero fueron los amarillos los que tuvieron más acierto con dos goles consecutivos antes del descanso. En la segunda mitad, el filial se defendió ante un cuadro majorero que disparó dos veces a la madera y no aprovechó una pena máxima en la recta final.

El duelo inició sin dominador claro, con ambos equipos ejerciendo un juego directo y con llegadas claras en ambos lados del campo. El Cebolla tuvo la primera clara para el Sotavento al encontrar la respuesta del portero después de rematar un centro de Naby, quien se mostró como el futbolista más activo en ataque generando numerosas llegadas que no supo finalizar.

Camacho y Oriol, deciden

En el lado contrario del campo, Toba se empleó a fondo para desviar los intentos de Oriol y Darío; hasta que en el minuto 34, su estirada no fue suficiente para desviar el golpeo de Gabri Camacho desde la frontal. Solo dos minutos después, Oriol recibió un pase entre líneas para plantarse en situación de mano a mano y hacer el 0-2 con el que se alcanzó el intermedio.

El conjunto majorero se vio obligado a estirarse en la reanudación, pero Las Palmas C se hizo fuerte en defensa y apenas concedió ocasiones de gol, a excepción de algún intento a balón parado. En un lanzamiento de falta desde la frontal, Tejera obligó a Alberto Santana a sacar el balón junto a la escuadra; y pasada la media hora, fue el poste el que evitó el gol local de Naby.

Ya en la recta final, Aythami envió un libre directo junto al ángulo y Nico remató al larguero. Siguió insistiendo el combinado sureño, que incluso dispuso de una pena máxima en el minuto 88 provocada y ejecutada por Morris, pero el meta amarillo le adivinó las intenciones y conservó su marco a cero hasta el final.