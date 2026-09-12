El Guaguas supera su primer test con buenas sensaciones

El CV Guaguas comienza la pretemporada con buen pie. El conjunto grancanario se impuso este sábado por 3-0 al Cisneros Alter Tenerife en el Audillón de San Sebastián de La Gomera, en un encuentro que dejó claro desde el primer balón quién llevaba el mando.

Los de Sergio Miguel Camarero, que comenzaron a trabajar antes que su rival, mostraron un mayor grado de rodaje y dominaron el choque de principio a fin. El técnico amarillo formó de inicio con Unai Larrañaga como líbero, Io de Amo, Walla Souza, Miki Fornés, Alireza Farahani y Tomas Rousseaux.

El Cisneros Alter, que arrancó con Flores, Noda, Duque, Spelt, Roberto y Sleurink, trató de seguir el ritmo de un Guaguas que pronto comenzó a marcar diferencias. El primer set transcurrió bajo el control del equipo grancanario, aunque los tinerfeños lograron mantenerse con opciones hasta los compases finales. El Guaguas no perdió la calma y terminó cerrando el parcial por 25-21.

La historia se repitió en el segundo set. Entre los nombres propios del encuentro apareció Tomas Rousseaux, destacado en este primer examen. El receptor fue uno de los jugadores más determinantes de un Guaguas que exhibió mayor ritmo competitivo y que volvió a imponerse por 25-21 para dejar el partido sentenciado.

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El tercer parcial apenas cambió el guion. El Guaguas siguió llevando las riendas y terminó abriendo una brecha definitiva ante un Cisneros que acusó el mayor rodaje de su adversario. El 25-17 puso el punto final al primer test de los amarillos, que saldan con un contundente 3-0 su estreno veraniego.