El Heidelberg Volkswagen se impone a Cuesta Piedra y buscará el título del Torneo IMD Las Palmas de Gran Canaria ante el CV Guía

El Heidelberg Volkswagen buscará el título de su torneo, el IMD Las Palmas de Gran Canaria, tras imponerse al CV Cuesta Piedra por 2 a 1, con parciales de 23-25, 25-19 y 25-18, en un encuentro disputado al mejor de 3 sets.

Con una plantilla aún con algunas ausencias como las de Florencia Giglio y Dayana Segovia, concentradas con sus selecciones, y las de Winderlys Medina y Alejandra del Burgo, bajas por lesión, el equipo colegial se repuso a la pérdida del primer set para llevarse el partido ante un correoso Cuesta Piedra, que este año volverá a disputar la Liga Iberdrola.

Destacar el papel de las jóvenes Carla Santana y Morena Benotmane que, ante las numerosas bajas de la plantilla de Gabi Navarro, tuvieron una actuación muy destacada en el primer partido de las colegiales en este Torneo IMD.

Este domingo, de nuevo en el Miguel Solaesa, a partir de las 12:00 h. el Heidelberg Volkswagen se medirá al CV Guía, en busca de una victoria que le dé el triunfo en el torneo.

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En el encuentro que habría la competición, las tinerfeñas del Cuesta Piedra se impusieron de manera clara al CV Guía por 3 a 0, con parciales de 26-24, 25-19 y 25-14).