Pacuco Rosales, medalla de oro en el centenario de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas: “Este reconocimiento se lo dedico a mi mujer”

La Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (FIFLP) cumple cien años y usted va a recibir un reconocimiento en la ceremonia de mañana, ¿cómo le hace sentir?

Me hace sentir muy halagado por la medalla de oro que se me va a entregar, pero creo que va en nombre de todos los entrenadores. Así lo voy a expresar: me lo han dedicado a mí porque no se le puede dar a los miles de técnicos que hay, y tomaron la decisión de entregármelo. Me siento muy satisfecho porque el hecho de que la Federación cumpla su centenario y me premie, me halaga mucho. Además, en estos momentos de bajón personal que tengo, me viene bien y lo celebraremos hoy junto a amigos y familiares.

¿Cómo le comunicaron que la Federación le iba a entregar la medalla de oro?

Sinceramente, no esperaba nada, ni me lo imaginaba. Sabía del centenario y que se preparaban cosas, pero una mañana me llamó mi amigo Juanjo (Arencibia) y me lo comunicó. Me quedé sorprendido. Nos reunimos varias personas y me confirmaron que sería uno de los agraciados con esta medalla de oro por los méritos contraídos durante mi etapa futbolística y, sobre todo, como entrenador.

Usted que conoce muy bien el fútbol de Las Palmas, si hubiera sido parte de la Federación, ¿a quién le hubiera entregado esta medalla?

Es muy complicado, porque mucha gente se lo merece. Habrá quien lo entienda y quien no, o quien piense en otros compañeros. Me pone en una tesitura difícil. Si yo tuviera que decidir, valoraría los méritos, el comportamiento y la trayectoria en el mundo del fútbol. Vería complicado tomar una decisión, pues hay muchísimos compañeros que se lo merecen.

¿Cómo piensa celebrarlo en la gala de mañana?

No sé cómo será el protocolo, pero si se me permitiera hablar unos segundos, se lo ofrecería, en primer lugar, a una persona muy especial: mi mujer, que falleció hace cinco meses. En segundo lugar, a todos los compañeros entrenadores, porque creo que este premio es de todos, no es solo mío.

Su esposa estaría muy orgullosa de este reconocimiento.

Por supuesto. Me ayudó muchísimo y siempre apoyó mis decisiones. Hablábamos mucho de fútbol y, durante los 30 años que estuvimos juntos, fue un pilar fundamental. Es la auténtica artífice de los triunfos que conseguí como entrenador y también de esta medalla de oro, sin duda.

¿Ya conoce las funciones que va a desempeñar en su nuevo rol como directivo en el Comité de Entrenadores de la FIFLP?

Todavía no he sido presentado formalmente. Hace más de dos meses me lo comunicó mi amigo Claudio Morera, que lo propuso en el Comité, y Juanjo, el presidente de la FIFLP, lo vio con buenos ojos. Estamos esperando a que pase todo el ajetreo que tienen con la celebración del centenario. Una vez termine esto, Juanjo me presentará. A partir de ahí, formaré parte del Comité para colaborar y ayudar en todo lo que me pidan, aunque todavía no tengo una misión definida.

Ese Comité lo dirige Claudio Morera. ¿Qué relación tiene con él?

Tenemos una relación prácticamente diaria, incluso vamos al mismo gimnasio. Estoy muy agradecido de que me propusiera para el cargo. Lo consulté con un familiar con el que vivo para organizarme y me dio todas las facilidades para asistir a las reuniones mensuales. Nos une una gran amistad, hablamos mucho por teléfono y siempre ha estado ahí para ayudarme cuando lo he necesitado.

¿Recuerda cuándo coincidió con él por primera vez?

Creo que ocurrió en mi etapa en el Artesano, que fue uno de los primeros equipos que entrené junto con el Racing. Claudio andaba por ahí con los infantiles y alevines. Los que somos de La Isleta, nacidos y criados allí, somos muy amigos y compañeros; siempre estamos con lo mismo, así que estoy seguro de que fue en el Artesano donde coincidimos por primera vez.

Aprovechando que menciona al Artesano, que fue una de sus primeras etapas como entrenador. ¿Qué supuso para usted ese tiempo en la histórica entidad?

Lo supuso todo. Jugué allí desde juvenil. Vivía muy cerca de la sede en La Isleta, a pocas calles, y empecé con 18 años. Luego me fui a hacer el servicio militar voluntario en aviación. Al volver con un permiso de una semana por la jura de bandera, jugué con ellos una promoción de ascenso a Primera Regional contra el Nuevo Club. Marqué el gol de la victoria en el primer partido (1-0), aunque el segundo lo perdimos por número de córners, que era la norma entonces en lugar de penaltis. Me salieron partidos tan buenos que, antes de volver a la mili, Luis Antúnez me fichó para el primer equipo de la UD Las Palmas.

Después de su corta etapa como futbolista, como entrenador no le fue nada mal…

Exacto, porque empecé a hacer mis pinitos sin título en el Unión Moral. Había firmado como jugador con unos cuatro amigos, pero tenía una rotura fibrilar y no podía jugar. Un día, el presidente don Juan Bosco me pidió que cogiera al equipo porque habían destituido al entrenador tras una mala racha. Como no tenía título, me pusieron de delegado en la ficha. Cogí al equipo decimotercero y lo puse tercero. Al ver que me gustaba y se me daba bien, me saqué el título de juvenil entrenando al Victoria, fuimos campeones y ascendimos a categoría nacional. Luego pasé por infinidad de equipos hasta que saqué el título nacional y llegó la oportunidad de entrenar a la UD Las Palmas.

Habiendo transcurrido ya 30 años de su ascenso con la UD Las Palmas a Segunda en la temporada 1995-96, ¿le da más valor a medida que pasa el tiempo?

Le doy el valor que tuvo, porque no fue un camino de rosas. El banquillo de la UD es eléctrico y durante la temporada me encontré con gente que me quería y otros que hacían campaña para que me echaran. Tengo muchas batallitas de aquello. Una que siempre recuerdo es la del turrón: estaban tan pesados diciendo que no me comía los turrones, que Juan Manuel Rodríguez –su segundo en esta etapa– y yo fuimos a El Corte Inglés y compramos una tableta. Venía el Pontevedra y quería sacarla en rueda de prensa para decirles: "Para los que dicen que no me voy a comer el turrón, hoy me lo voy a comer". Perdimos 0-1 y lo tuve que guardar (risas). Pero tuve que pelear hasta el final. Antes de la liguilla, incluso, me avisaron de que si perdía el primer partido me echaban. Se lo dije a los jugadores y, como el vestuario estaba muy unido, se unieron aún más en torno a mí. A partir de ahí surgió el grito ¡Por Gran Canaria! y fuimos ganando hasta el ascenso.

Mencionaba a Juan Manuel Rodríguez. ¿Mantiene relación con él a día de hoy?

Sí, nos vemos y nos saludamos. No es que hablemos a diario por teléfono, pero la semana pasada fui a ver a su equipo, Las Palmas Atlético. Ha vuelto a los banquillos porque es algo que no puede dejar tras tantos años en la base. Tiene un equipo muy joven que se tiene que hacer; el otro día les faltó un poquito de experiencia para remontar un penalti contra el Betis, que terminaron perdiendo.

¿Qué le parece De la Barrera como entrenador de la UD Las Palmas?

Al míster lo conocemos, sabemos su historial. Ha llegado con una ilusión enorme, pero no ha tenido suerte con las lesiones. Dicho por él mismo, el equipo no está rindiendo al nivel esperado y tienen más puntos que buen juego –estas declaraciones las realizaba Pacuco antes del triunfo de hoy en Cádiz–.

¿Le alivia que se vuelva a apostar por la cantera?

Están contando con la cantera porque no les queda otra alternativa; si hubiese tenido a sus jugadores sanos, no contaría con ellos. Ningún entrenador tira piedras sobre su propio tejado. Si tienes un futbolista joven que de verdad sobresale, lo pones, como hice yo en el Córdoba con Pepe Díaz a los 17 años, pero ahora se ve obligado.