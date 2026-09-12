El Pueblo Guanche se lleva el desempate y asegura el tercer puesto del Campeonato Aguas de Teror

El Hospital La Paloma Pueblo Guanche, patroneado por José Mari Ponce, se hizo este sábado con el tercer puesto del Campeonato Aguas de Teror 2026 después de imponerse en el desempate celebrado en la bahía de Las Palmas de Gran Canaria. El bote Pueblo Guanche completó la regata en 1:03:44, superando en casi un minuto al Spar Guerra del Río, con Alfred Morales a la caña, que cruzó la línea de llegada con un registro de 1:04:43.

La prueba, programada para resolver el triple empate a 22 puntos que había dejado la clasificación final del campeonato, estuvo marcada por unas condiciones exigentes. El Comité de Regatas situó la salida con 21 nudos de viento del 340º, en una jornada en la que los tres botes afrontaban una única regata para decidir la tercera plaza del podio.

El Spar Guerra del Río, patroneado por Alfred Morales, tomó la salida a las 17:02:02, mientras que el Pueblo Guanche lo hizo 28 segundos después, a las 17:02:30. Pese a partir por detrás en el tiempo de salida, el bote de Pueblo Guanche consiguió completar el recorrido con mayor rapidez y establecer el mejor registro de la tarde.

La diferencia final entre ambos fue de 59 segundos, suficiente para que el Pueblo Guanche se adjudicara el primer puesto del desempate y, por tanto, la tercera posición del Campeonato Aguas de Teror. El Spar Guerra del Río terminó segundo en la regata y cuarto en la clasificación definitiva.

Por su parte, el Viajes Insular Arenales Canaluz, patroneado por Tayron Barreto, no pudo completar la prueba. Su salida se produjo a las 17:03:04, pero el bote tuvo que retirarse sin registrar tiempo de llegada, quedando finalmente en la quinta posición del campeonato tras trabucar poco después de la salida.

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De esta forma, el desempate puso el broche definitivo a una edición del Campeonato Aguas de Teror que coronó al Portuarios Puertos de Las Palmas como campeón, con Villa de Agüimes Ybarra como subcampeón y el Hospital La Paloma Pueblo Guanche completando el podio.