El Pueblo Guanche se lleva el desempate y asegura el tercer puesto del Campeonato Aguas de Teror
El bote patroneado por José Mari Ponce se impone al Spar Guerra del Río, mientras que el Viajes Insular Arenales Canaluz tuvo que retirarse en una regata disputada con 21 nudos de viento
El Hospital La Paloma Pueblo Guanche, patroneado por José Mari Ponce, se hizo este sábado con el tercer puesto del Campeonato Aguas de Teror 2026 después de imponerse en el desempate celebrado en la bahía de Las Palmas de Gran Canaria. El bote Pueblo Guanche completó la regata en 1:03:44, superando en casi un minuto al Spar Guerra del Río, con Alfred Morales a la caña, que cruzó la línea de llegada con un registro de 1:04:43.
La prueba, programada para resolver el triple empate a 22 puntos que había dejado la clasificación final del campeonato, estuvo marcada por unas condiciones exigentes. El Comité de Regatas situó la salida con 21 nudos de viento del 340º, en una jornada en la que los tres botes afrontaban una única regata para decidir la tercera plaza del podio.
El Spar Guerra del Río, patroneado por Alfred Morales, tomó la salida a las 17:02:02, mientras que el Pueblo Guanche lo hizo 28 segundos después, a las 17:02:30. Pese a partir por detrás en el tiempo de salida, el bote de Pueblo Guanche consiguió completar el recorrido con mayor rapidez y establecer el mejor registro de la tarde.
La diferencia final entre ambos fue de 59 segundos, suficiente para que el Pueblo Guanche se adjudicara el primer puesto del desempate y, por tanto, la tercera posición del Campeonato Aguas de Teror. El Spar Guerra del Río terminó segundo en la regata y cuarto en la clasificación definitiva.
Por su parte, el Viajes Insular Arenales Canaluz, patroneado por Tayron Barreto, no pudo completar la prueba. Su salida se produjo a las 17:03:04, pero el bote tuvo que retirarse sin registrar tiempo de llegada, quedando finalmente en la quinta posición del campeonato tras trabucar poco después de la salida.
De esta forma, el desempate puso el broche definitivo a una edición del Campeonato Aguas de Teror que coronó al Portuarios Puertos de Las Palmas como campeón, con Villa de Agüimes Ybarra como subcampeón y el Hospital La Paloma Pueblo Guanche completando el podio.
- La policía vigila los puertos de Agadir, Tan - Tan y El Aaiún como puntos de salida de pateras
- La ONCE reparte 11.000 euros en dos premios de Rascas en Las Palmas de Gran Canaria
- Un furgón impacta contra la fachada de una cafetería en Las Palmas de Gran Canaria
- Una enfermera invierte miles de euros en una vivienda turística y el ayuntamiento se la prohíbe tras reformarla
- Póker de la Lotería Nacional en Canarias
- Qué es la cresta africana y cómo afectará a Canarias: el pronóstico del tiempo de la Aemet tras el fin de semana
- Cae en Gran Canaria una red vinculada a la Camorra italiana que falsificaba euros para mafias de Alemania y España
- La carretera de Manuel Lois se despide de los baches: 11.700 metros cuadrados repavimentados con más de 2.400 toneladas de mezcla asfáltica