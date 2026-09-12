El San Fernando castiga al Laguna a golpe de balón parado (0-3)

El San Fernando goleó en su visita al recién ascendido Laguna a base de acciones a balón parado (0-3). El conjunto lagunero plantó cara a uno de los principales aspirantes al título; sin embargo, la superioridad del Sanfer en ambas áreas acabó siendo determinante para los aciertos de Juan antes del descanso, y de Álvaro Santana y Edu Salles en la segunda mitad.

Los primeros compases fueron de tanteo, sin dominador claro y sin ocasiones claras a excepción de un centro de Emiliano que se cerró hasta dar en el larguero del marco visitante. Con el paso de los minutos, el Laguna fue haciéndose con el balón, pero fue el equipo sureño el que generó mayor sensación de peligro a través de un juego más directo.

En el ecuador de la primera mitad, Sullivan con un tiro alto en el corazón del área, y Said en una internada por la izquierda que taponó Iván Alonso, perdonaron el 0-1, que finalmente llegó en el minuto 35 tras un centro de falta de Antonio Romero desde la izquierda que cabeceó Juan a la red. Sin nuevas acciones a destacar, y con el Sanfer mostrándose más cómodo sobre el campo, se alcanzó el intermedio.

El balón parado marcó diferencias

El conjunto lagunero salió decidido a por el empate en la reanudación, y estuvo a punto de conseguirlo a los cinco minutos por medio de un golpeo de Emiliano que encontró la buena respuesta de Ale Medina. Sin embargo, el San Fernando volvió a hacerse fuerte a balón parado y amplió distancias en el minuto 55 tras un córner sacado por Antonio Romero que remató Álvaro Santana en el segundo palo ante la pasividad de la zaga.

El cuadro morado no dejó de buscar la portería rival, aunque el acierto volvió a caer del lado visitante en el minuto 82, tras un centro de Kilian Alemán desde la izquierda que Edu Salles cabeceó a la red. El atacante brasileño batió a Iván Alonso otras dos veces en la recta final, pero ambas acciones fueron anuladas por fuera de juego y el 0-3 fue definitivo.