Un sólido Rocasa Gran Canaria conquista el derbi canario en Lanzarote (23-32)

El Rocasa Gran Canaria afrontó el primer derbi canario de la temporada con la intención de reaccionar tras la derrota ante el BM Elche y trasladó esa determinación a los primeros minutos. Eider Poles abrió el marcador desde los siete metros y los tantos de Yassira Martel y María Zaldua permitieron a las teldenses colocarse rápidamente con tres goles de ventaja.

El Zonzamas fue asentándose en el encuentro y encontró soluciones para mantenerse cerca en el marcador. La defensa grancanaria y las intervenciones de Ana Palomino permitieron conservar la iniciativa, mientras Francieli Söthe aportaba desde la primera línea y Alba Tort asumía responsabilidades desde los siete metros. El primer cuarto de hora se alcanzó con ventaja visitante (4-6).

El Rocasa consiguió ampliar su renta hasta el 4-8, pero el conjunto lanzaroteño reaccionó y aprovechó sus mejores minutos para acercarse progresivamente. Marilia Correia ganó protagonismo en el ataque local y el Zonzamas llegó a situarse a un solo tanto, obligando a Dejan Ojeda a solicitar tiempo muerto.

La respuesta grancanaria fue inmediata. Alba Tort volvió a convertir desde los siete metros, Mavi encontró portería en su progresivo regreso a la competición y el equipo elevó su nivel defensivo. Las recuperaciones permitieron correr y castigar también el juego sin portera de las locales en un excelente tramo final de la primera mitad. Un parcial de 1-7 permitió pasar de un partido nuevamente ajustado a una renta de siete goles al descanso (9-16).

El inicio de la segunda mitad, sin embargo, volvió a exigir al Rocasa. El Zonzamas aumentó su intensidad atrás y las teldenses atravesaron varios minutos con dificultades en ataque. Brenda Roger abrió la anotación tras la reanudación y las locales consiguieron reducir la distancia hasta el 12-16, mientras Aleida Afonso aparecía bajo palos para detener un lanzamiento desde los siete metros.

Almudena Rodríguez puso fin a la sequía anotadora visitante y el Rocasa comenzó a recuperar fluidez. Yassira Martel encontró espacios desde el extremo y el intercambio de goles favoreció a un conjunto teldense que fue recuperando sensaciones sobre la pista. El marcador reflejaba un 14-18 al alcanzar el minuto 40.

A partir de ahí llegó el tramo que terminó de decantar el derbi. Las grancanarias crecieron desde la defensa, recuperaron balones y castigaron las situaciones de portería vacía del Zonzamas. Uxue Morentin aportó en ataque y Ana Palomino respondió con una intervención de mérito ante una contra local. Un parcial de 1-7 entre los minutos 40 y 50 disparó el marcador hasta el 15-25 y dejó el encuentro muy encarrilado.

Con el partido bajo control, el Rocasa mantuvo el ritmo y repartió protagonismo ofensivo. Alba Tort continuó aumentando su cuenta particular e Itahisa Castillo aprovechó sus oportunidades. También hubo protagonismo para la cantera, con Ángela Yanire Torres firmando dos goles y Aleida Afonso deteniendo dos lanzamientos desde los siete metros, además de disponer de minutos bajo palos en el tramo final del encuentro.

El Zonzamas siguió buscando reducir distancias hasta el final, pero el conjunto de Dejan Ojeda administró su ventaja para cerrar el derbi con el 23-32 definitivo y sumar sus primeros dos puntos de la Liga Guerreras Iberdrola 2026/27.

Tras estrenar su casillero de victorias, el Rocasa Gran Canaria regresará al Pabellón Insular Antonio Moreno para afrontar la tercera jornada del campeonato. Las teldenses recibirán al Replasa Beti-Onak el próximo miércoles 16 de septiembre, a las 19:30 horas, en busca de dar continuidad al triunfo conseguido en Lanzarote.

FICHA TÉCNICA

Zonzamas Plus Car Lanzarote 23 (9+14)

Brenda Roger (2), Ingrid Roger (1), Thalyta Vitoria Cardoso (2), Gleinys Reyes (6), María Monllor (3), Cecilia Colmenero (1), Alicia Robles, Luna Vončina (1), Paola Santos, Yasmin Fernandes, Queralt Fornt (2), Claudia Kaulback, Mbongo Madalena Masseu (1), Marilia Correia (4), Zaliata Mlamali y Malena Guerisoli.

Entrenador: Sergio Hernández

Rocasa Gran Canaria 32 (16+16)

Almudena Rodríguez (1), Uxue Morentin (3), María Victoria de Oliveira Correia 'Mavi' (1), Itahisa Castillo (4), Ana Palomino, Irene Botella (1), Francieli Söthe (4), Aleida Afonso, María Zaldua (4), Yassira Martel (4), Ana Medina, Eider Poles (1), Ángela Yanire Torres (2) y Alba Tort (8).

Entrenador: Dejan Ojeda

Árbitros: Nicolás Ramón López y Daniel Carcelés Paredes.

Parciales cada 5 minutos: 1-2 | 2-4 | 3-6 | 5-10 | 7-12 | 9-16 // 10-16 | 14-18 | 14-21 | 15-25 | 18-29 | 23-32

Exclusiones:

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