Alberto Pérez vuelve a reinar en el Grom King 2026 y se asegura un puesto en la gran final mundial
El español Alberto Pérez, actual subcampeón del mundo, gana por segunda vez consecutiva el Grom King
La playa de Molocai, en San Andrés (Costa de Arucas), acogió este sábado el Grom King 2026. Esta prueba de categoría Rising Series del IBC World Tour representó la última cita clasificatoria del circuito internacional en la categoría Junior Men, además de ser puntuable para el Circuito Canario de Bodyboard.
Con unas condiciones de oleaje excelentes, la competición definió a los clasificados para la gran final del mundial, que se celebrará del 17 al 31 de octubre en el Gran Canaria Frontón King (Gáldar), donde se coronará al nuevo campeón del mundo junior.
DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN
• Ronda 1: Alberto Pérez firmó la mejor ola de todo el campeonato con un backflip de 7.90 y una sumatoria total de 14.83. Por su parte, el francés Mael Martínez destacó con un backflip valorado en 7.57. Atletas locales como Eric Trujillo, Yahel Ojeda, Enrique Rodríguez, Gabriel Dorta y Enzo Rodríguez lideraron sus respectivas mangas.
• Cuartos de Final: La marea alta exigió la máxima precisión táctica. Mael Martínez logró la mejor puntuación del round (13.33) con potentes rollos. Yahel Ojeda, Gabriel Dorta y Alberto Pérez avanzaron en primera posición, mientras que el portugués Frederico Castelo firmó una gran actuación para sellar su pase.
• Semifinales: En la primera semifinal, Mael Martínez logró la sumatoria más alta de todo el evento (14.93) gracias a dos backflips radicales (7.20 y 7.73), clasificado junto a Jorge Morales. En un ajustado duelo decidido en el último segundo, Alberto Pérez superó a Frederico Castelo para meterse en la final.
• Gran Final: En un manga decisiva muy disputada, Alberto Pérez revalidó su título demostrando versatilidad de izquierda y derecha para certificar un campeonato impecable en el que avanzó como primero en todas sus rondas.
RESULTADOS OFICIALES Y CLASIFICACIÓN
Podio Grom King 2026
1º Alberto Pérez (España)
2º Jorge Pérez (España)
3º Mael Martínez (Francia)
4º Frederico Castelo (Portugal)
Los seis primeros clasificados del evento aseguran su billete para la prueba final en el Gran Canaria Frontón King, que se celebrará dentro del periodo de espera del 17 al 31 de octubre, en Gáldar, Gran Canaria, España.
• Organiza: IBC World Tour, Federación Canaria de Surf, Club Improve Your Skills y Epic Events.
• Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Arucas, Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Arucas y Turismo de Arucas.
• Colabora: Link Surf Shop, El Cruce Surf Shop, Arucas y el Mar y ABOCAN.
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