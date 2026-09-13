Discurso de agradecimiento Centenario (RFIFLP) – (13-09-2026) Antonio S. Ramos Gordillo

Señor presidente de la RFEF, presidente de la RFIFLP, representantes públicos, compañeras y compañeros hoy reconocidos, señoras y señores, asistentes al acto, amigos todos. Me corresponde, en nombre de las personas galardonadas, dar las gracias por la distinción con las que nos han honrado. El hablar en nombre de quienes me acompañan en este acto, me da una enorme responsabilidad para asumir lo que es sin duda, una grata satisfacción colectiva.

Por ello, mis palabras se encuadran, como no podía ser de otra manera, en el contexto del agradecimiento y el afecto, y, al mismo tiempo, del rigor propio de un acto de esta naturaleza. Ojalá que mi voz, se convierta en la voz de cada una y de cada uno de ustedes.

Permítanme que unido a ese agradecimiento y afecto colectivo, las primeras palabras sean de recuerdo para aquellas personas que iniciaron el camino, y para los que ya no están aquí físicamente, para recoger su reconocimiento, pero que su memoria perdura en el tiempo por el buen trabajo realizado, por ello, traslado el aplauso sincero y agradecido a la generosidad y compromiso de los que han hecho posible que podamos seguir caminando, reivindicando aquí el componente social de cualquier práctica deportiva, con especial incidencia en el Fútbol, al respecto, el deporte más seguido en el mundo, con 4.000 millones de seguidores y con 1.000 millones de personas que lo practican de manera regular, como principio de respuesta, y lo único que nos permite a todos las mismas oportunidades para avanzar hacia una sociedad más igualitaria y saludable, como decía Séneca en sus cartas a Lucilio “… la recompensa de la acción virtuosa, es haberla realizado”.

Ellos lo hicieron y ellos han hecho posible que hoy podamos celebrar felizmente este centenario, de la que ya es, Real Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas.

2 Está claro, describir cualquier situación donde las emociones y el agradecimiento se convierten en el eje vertebrador de una comunicación, no suele ser tarea fácil, podríamos buscar un símil recordando a Johan Cruyff cuando decía “Jugar al fútbol es muy sencillo, pero jugar un fútbol sencillo, es la cosa más difícil que hay”, ya que todo ello conlleva la necesidad de saber el espacio en el que estamos y las emociones que nos acompañan y que, al mismo tiempo, intentamos trasladar.

El espacio donde estamos es más que visible, el auditorio Alfredo Kraus, frente al Atlántico, que tanta vida nos da, y a veces, desgraciadamente nos la quita, así que uno tendrá que poner en valor el nivel de las emociones de ese eje vertebrador hacia donde nos queremos adentrar, por ello, hoy, 13 de septiembre de 2026, celebración exacta del centenario de la RFIFLP, junto con el resto de personas y entidades reconocidas, tenemos el honor de recibir las distinciones que nos hacen y que recibimos con la humildad y la responsabilidad que corresponde, pero al mismo tiempo lo hacemos con la alegría y la emoción del momento, recordando algo que en el fútbol y en la vida, es imprescindible, además, sale de un genio del balón, como era Alfredo Di Stefano, ya que siempre recordaba, que «Ningún jugador es tan bueno como todos juntos», y ese debería ser uno de los principios de cualquier sociedad.

Por ello, reitero, hoy, un grupo importante de mujeres y hombres, de clubes deportivos, de entidades sociales, de fundaciones, de ámbito empresarial, de instituciones del estado y de Canarias, recibimos esta medalla de oro, que estoy seguro, tiene un enorme significado, emocional y directo, y que seguro se nos quedará grabado en la retina para compartir y celebrar este centenario en el tiempo.

Como sabemos, estas cosas suceden cada 100 años, por eso la inmensa suerte de poderlo vivir y disfrutar, es un poco como describía Eduardo Galeano, en su libro, “El Futbol a sol y sombra”, que el fútbol era como una pasión contradictoria, una “fiesta de los ojos” y “música del cuerpo” pero que a la vez sufría el peso de determinados inconvenientes.

Pues bien, permítanme estas referencias para que aproveche y atribuya a todas las personas e instituciones reconocidas los méritos que tienen, y recurrir a la esperanza ofrecida por el genial poeta, Antonio Machado, que, en uno de sus 3 más iluminadores poemas, nos enseñó a entender el camino como la suma de los pasos que damos por él, y a hacer camino al andar.

Recordando que la vida es camino y horizonte. Tiempo e ideales. Y eso no se nos agota mientras alentemos, mientras no se nos haya acabado el deseo de mirar, de entender, de progresar. Y aunque la vida tenga sus edades, y aquí hay muchas y variadas, hay una fuerza que nos mantiene en el tiempo, como una pequeña primavera que alumbra cada mañana, y que nos hace creer que el invierno está lejos, incluso que no vendrá nunca, porque sabemos que hay, un par de ideales que no se apagan, que recogerán otros caminantes, aunque nuestros pasos no sean ya capaces de alcanzarlos.

No me cabe ninguna duda, es en este camino donde me gustaría encontrarnos, para merecer desde la humildad y la generosidad con la que hoy nos ha regalado la RFIFLP. Un camino en el que están todas y todos los galardonados.

Aunque a todos no les conozco en profundidad, sí se de sus particulares senderos, de sus continuos compromisos, de sus valiosas aportaciones, de su fe inquebrantable en el compromiso vital de la responsabilidad. Eso sí, con bastantes tengo la alegría de haber compartido espacio en diferentes cuestiones, cuestiones que van desde el fútbol a la solidaridad, desde la responsabilidad al esfuerzo, desde la enseñanza a la salud, desde lo público a lo social, desde la institución a la gente, desde el compromiso a la vida.

Así, es necesario señalar el agradecimiento de los que recibimos las distinciones.

Finalizo, agradeciendo a los que nos han permitido estar aquí, les reitero nuestro agradecimiento y el honor de haberlo podido hacer, no podemos olvidar que la vida requiere de la memoria para poderla entender, sin ella, sólo somos un instante que se pierde de inmediato, por ello es necesario saber, como señalaba Saramago que “somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos, sin memoria no existimos, sin responsabilidad quizás no merezcamos existir”.

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A ustedes y en nombre de todas y todos los distinguidos en este acto de Honores y Distinciones, muchas gracias.