Germán Dévora (82 años): «Que la Interinsular se acuerde de mí es una satisfacción»

La Real Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas llevó a cabo unos sentidos homenajes con los que quiso abarcar todas las vertientes de su ámbito. Esa intención de llegar a todas las instituciones, empresas y personas que han formado parte de su historia llevó al escenario del Alfredo Kraus a personalidades de todo tipo que pusieron su granito de arena para convertir el fútbol insular en lo que es a día de hoy.

Una de esas figuras es un genio como Germán Dévora, quien a sus 82 años sigue siendo todo un referente en la historia de la UD Las Palmas, hasta el punto de ser considerado por muchos como el más grande que ha vestido nunca la amarilla. Sus 453 duelos y 118 goles lo sitúan en la cúspide de la entidad como el segundo jugador con más encuentros y el máximo goleador. Sin embargo, entre sus grandes logros está haber sido la gran estrella de un equipo que desató pasiones en los años 60 y 70.

Más canarios

«Que la Interinsular se acuerde de mí después de tantos años es bonito y una satisfacción. Es más, el primer premio que me dieron en mi carrera me lo entregaron ellos cuando era juvenil, al ser elegido como el mejor jugador del año. Que me den esta medalla de oro ahora es un gran colofón; de verdad que me alegra que me sigan teniendo en cuenta», relataba el Maestro.

Ante la evolución del fútbol en la provincia, el exinternacional con España aseguraba que ha crecido «muchísimo durante los últimos años. Tenemos a dos campeones del mundo como Pedri y Yeremi Pino que lo atestiguan; uno de ellos jugó en Las Palmas a pesar de ser de Tenerife y el otro nació aquí. No me olvido de David Silva. Ojalá que con el tiempo sigamos viendo más canarios en la élite».

Toda una vida

Alguien que también sabe lo que es vestir los colores de la UD es la grancanaria Vanessa Quintana, que militó en la ya extinta sección femenina que tuvo la entidad durante dos campañas –la 2009-10 y la 2010-11–. Sin embargo, donde ha hecho historia es en el Unión Viera, donde es toda una leyenda y ha dejado una huella muy grande, abriendo también el camino para muchas niñas. «Es todo un orgullo que hayan pensado en mí para estos premios. Aun así, este galardón no solo me representa a mí como jugadora, sino también a muchas mujeres que han ayudado a que el fútbol femenino haya crecido bastante durante tantos años. Esto es por y para ellas también», remarcaba la mítica capitana del Viera.

En cuanto a la mayor visibilidad que está teniendo esta disciplina, un aspecto que se reflejó durante la final de la Copa de la Reina 2026, disputada el pasado mes de mayo en el Estadio de Gran Canaria ante 26.093 espectadores –récord absoluto de asistencia en una final de la competición–, Quintana argumentaba que es muy bueno que se le siga dando «visibilidad a nuestro deporte. Es vital que las nuevas generaciones tengan a sus referentes. Hemos ido evolucionando poco a poco, con paciencia, pero de una forma estable, lo cual creo que es muy positivo en todos los sentidos».

Un mito en la cancha

Otro de los grandes nombres de la entrega de distinciones celebrada por la Federación fue el de Suso Méndez, quien es una institución en los banquillos del fútbol sala en Gran Canaria. Con una trayectoria de más de 40 años, ha sido uno de los pilares del Gran Canaria Fútbol Sala, una entidad que nació en la localidad de Gáldar y que llegó a jugar en la máxima categoría.

«Que me hayan premiado me da felicidad, no solo por la propia medalla, sino porque recuerden todo lo que hemos hecho; eso ya es un logro importante. Además, el fútbol sala siempre ha sido como el hermano pequeño del fútbol, y que se nos tenga en cuenta de esta manera en un evento como este es fundamental», aclaraba el técnico de Agaete tras una ceremonia en la que se rindió pleitesía a muchos mitos del balón isleño.