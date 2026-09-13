El Heidelberg Volkswagen gana el Torneo IMD Las Palmas de Gran Canaria y ya piensa en la Copa Ibérica del próximo fin de semana

El Heidelberg Volkswagen cumplió con los pronósticos y se llevó el título de campeón del Torneo IMD Las Palmas de Gran Canaria tras imponerse en su segundo encuentro de la competición al CV Guía, al que derrotó por 3 a 0, con parciales de 25-20, 25-19 y 25-19, ocupando la primera plaza por delante del CV Cuesta Piedra, segundo, y del CV Guía, que finalizó tercero.

El último partido de este torneo IMD Las Palmas de Gran Canaria no tuvo apenas historia, ya que las chicas del Heidelberg Volkswagen hicieron valer la diferencia de categoría entre ambos conjuntos y se impusieron con rotundidad.

Con el papel destacado de Sulián Matienzo en ataque, y una inspiradísima Louise Sansó desde el bloqueo, las colegiales se llevaban los dos primeros sets con claridad.

En el tercero, Alexis Valido, que dirigió el equipo ante la ausencia de Gabi Navarro, daba oportunidad a todas las canteranas y saltaba a la cancha con Carla Santana y Morena Benotmane, ya habituales en el septeto colegial ante las numerosas bajas del club organizador, a las que se sumaban Mía Betancor y Martina Armas. Gran set de las jóvenes jugadoras del Heidelberg Volkswagen, que terminaban cerrando el tercer set y el partido por 25 a 19.

Llega la Copa Ibérica

Tras la disputa del Torneo IMD Las Palmas de Gran Canaria, el próximo fin de semana la plantilla del Heidelberg afronta el primer trofeo oficial de la temporada, la Copa Ibérica, que se celebrará en la localidad portuguesa de Estremoz, el 19 y 20 de septiembre.

El conjunto grancanario jugará la segunda semifinal, el sábado 19 de septiembre, a partir de las 18:00 h. antre el FC Porto, buscando un puesto en la gran final del domingo, ante el ganador del duelo entre el Fundación Unicaja Andalucía y el Sporting de Braga.

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El equipo de Barranco Seco afrontará esta Copa Ibérica con varias jugadoras en la última fase de recuperación de sus lesiones, como son Alejandra del Burgo y Winderlys Medina; además, con una Dayana Segovia que aterrizará en Gran Canaria con el tiempo justo para instalarse y partir hacia Portugal, y con la ausencia de Florencia Giglio, aún concentrada con la selección chilena. Por todo ello, de nuevo tendrán gran papel protagonista las jóvenes jugadoras de la cantera colegial como son Carla Santana y Morena Benotmane.