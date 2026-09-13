El Panadería Pulido se impone a domicilio ante el Marino

El Panadería Pulido se llevó sus tres primeros puntos al doblegar a domicilio al CD Marino (1-2). El partido transcurrió con dominio alterno y las ocasiones repartidas, pero fueron los de Yoni Oujo los que tuvieron más acierto para llevarse el triunfo en la recta final.

Partido parejo durante sus primeros compases, con los dos equipos tratando de llegar al área contraria. El primer aviso lo dio el San Mateo por medio de Kevin Mendoza al zafarse de su par y disparar alto; y en la réplica, Óscar remató alto un saque de banda.

Con el paso de los minutos, el Marino fue adueñándose del balón y se mostró ligeramente superior. Sin embargo, cerca del primer cuarto de hora, fue Kevin Mendoza quien hizo el 0-1 asistido por Aníbal Padrón, quien bajó de cabeza en el segundo palo un centro desde la derecha.

La respuesta marinista no se hizo esperar, y en el ecuador de la primera mitad, tras una acción por el carril zurdo, Efrén vio la llegada de Adjona al interior del área y le puso un balón raso para su remate de primeras a la red.

El dominio fue alterno a raíz del 1-1, con momentos para ambos conjuntos, pero fueron los grancanarios los que tuvieron la más clara antes del descanso, cuando Aníbal se topó con la buena estirada de Gabri al cabecear en plancha un centro de Ale Gemelo.

El cansancio y la fatiga por el intenso calor se hizo notar y las ocasiones cesaron al comienzo de la segunda parte. Hasta que, pasada la hora de juego y gracias a los cambios, ambos equipos volvieron a tener sus opciones.

Restando poco más de un cuarto de hora para el final, Gabri taponó dos mano a mano consecutivos ante Carlos Báez e Hiromi, pero en el minuto 77, no pudo desviar un centro de Yadam Santana desde la izquierda, tras un córner sacado en corto, que se envenenó y se coló por el palo largo.

Con el 1-2 en el marcador, los de Yoni Oujo echaron el cerrojo ante un Marino que buscó el empate con más corazón que cabeza, sin éxito.

Ficha técnica

CD MARINO 1 (1) CF PANADERÍA PULIDO 2 (1)

CD MARINO

Gabri; Héctor (Samuel Arbelo, 51'), Carlos Quintana, Kimetz, Óscar; Kike, Adjona (Bruno Padrón, 60'), Efrén (Mateo, 60'); Adri Toledo (Ancor, 60'), Lie y Kadia (Tranchina, 69').

CF PANADERÍA PULIDO

Yerobe Ojeda; Nauzet Pastor (Godino, 62'), Adrián Arrocha, Dani Godoy, Airam Cáceres (Azael Perdomo, 75'), Aníbal Padrón; Aco Martel (Saúl Acosta, 75'), Carlos Báez; Kevin Mendoza (Hiromi, 62'), Yadam Santana (Ibra, 83') y Ale Gemelo.

ÁRBITRO

Pedro Javier Montesdeoca García. Amonestó por el lado local a Héctor, Kimetz, Samuel Arbelo y Mateo; y por el visitante a Dani Godoy, Carlos Báez, Yadam Santana y Adrián Arrocha.

GOLES

0-1: (15') Kevin Mendoza. 1-1: (23') Adjona. 1-2: (77') Yadam Santana.

INCIDENCIAS

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