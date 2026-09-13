La Real Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas celebra un siglo de pasión en una gala cargada de emoción

Cien años no son nada. O sí. Para la Real Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas supone algo más que un simple aniversario, es una forma de reivindicar un centenario de trabajo y de pasión por un deporte que marca el compás del corazón de muchísimas personas que lo viven cada día en la provincia. También es reconocer el camino recorrido y a las personas que los construyeron para que desde el 13 de septiembre de 1926 el gol haya sido el denominador común en millones de hogares hasta convertirlo en casi una religión. Es por ello que para homenajear un siglo de esmero y dedicación, el organismo celebró esta mañana un acto en el Auditorio Alfredo Krauss donde rindió pleitesía a aquellas figuras, instituciones y empresas que han elevado el valor de una disciplina de tanto impacto en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.

Las notas y sinfonías del amplio repertorio de Los Gofiones abrieron un evento que conectó el pasado con el presente a través del legado de los galardonados. Precisamente, eso fue lo que resaltaba Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, al alegar que en esta ceremonia se le estaba dando «valor al legado de mucha gente que ha puesto su granito de arena para llegar hasta aquí. Todas las personas que van a ser premiadas durante este mediodía recibirán un reconocimiento a ese cariño que le han dado al fútbol insular durante tantos años. Queremos que el camino que nos queda por recorrer nos siga uniendo». Tras su discurso, el directivo regaló una camiseta de la selección española con las dos estrellas y el dorsal 100, así como una placa conmemorativa, a Juanjo Arencibia, el máximo mandatario de la FIFLP.

Foco en el Mundial y ovaciones cerradas

Después de que Louzán diese el pistoletazo de salida a la ceremonia, comenzó la entrega de premios en un primer bloque para, posteriormente, proyectar un vídeo que repasaba la historia del ente federativo con imágenes de las tres islas y de las distintas disciplinas que conforman el organismo. En ese sentido, el vídeo puso el foco en 2030 como principal punto hacia el que mirar en el futuro, ya que dicha fecha ha quedado grabada a fuego en la FIFLP por la organización del Mundial que aterrizará en la Isla.

Los premios continuaron y una de las grandes ovaciones de la mañana se la llevó Ramón Reguero por su labor en la difusión del fútbol a través de su incansable dedicación a la fotografía. A día de hoy, a sus 96 años, sigue en activo captando imágenes con su objetivo para La Provincia por pura pasión. Sin duda, Reguero forma parte del patrimonio futbolístico insular. Quienes también se llevaron un caluroso abrazo en forma de vítores fueron Daniel Alejandro Pita, por su trabajo en la Federación, y el Maestro Germán Dévora, exjugador de la UD.

Memoria y pasión

A la hora de tomar la palabra en nombre de los premiados, Ramos Gordillo subió al estrado para dar su punto de vista sobre lo que se estaba conmemorando en un día tan señalado para la FIFLP, arrancando con un recuerdo «para los que iniciaron el camino y para aquellos que no han podido estar aquí para recoger su premio. Todos ellos han hecho posible que estemos aquí celebrando el centenario. Hoy, 13 de septiembre de 2026, celebramos los 100 años de la Federación y recibimos estos premios con toda la humildad del mundo. Un grupo de mujeres y hombres, de distintas instituciones, clubes, empresas o cualquier ámbito, hemos recibido unos honores que nos llenan de emoción. Conozco el camino y el esfuerzo de todos los premiados. Somos nuestra memoria y nuestra responsabilidad. Gracias por galardonarnos con estos premios».

El evento lo cerró José Juan Arencibia, presidente de la Real Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, remarcando que hace «un siglo, varios dirigentes de nuestros clubes se reunieron para conformar el germen de la Federación que somos ahora. Ninguno de ellos pudo imaginar que, cien años después, estaríamos aquí celebrando un centenario. Las instituciones las hacen las personas y por eso me acuerdo de todos los presidentes que hemos tenido en este tiempo, así como de sus directivos. (...). Durante tanto tiempo nos ha unido una pasión y esa pasión nos debe unir y llevar juntos hacia los próximos cien años».

Lista completa de premiados:

Medallas de ámbito institucional: Gobierno de España, Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria, Cabildo de Fuerteventura, Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Federación Canaria de Municipios, Real Federación Española de Fútbol y Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Medallas a la dedicación al fútbol base y la formación: la UD San Nicolás, el Club Deportivo Lomo Charco de San Ginés, el Club Deportivo Herbania y el Club Deportivo El Pino Los Álamos Aguas de Teror.

Medallas a la labor directiva: Luis Alberto Mendoza, Carlos López Pérez, José Ramón Peña, Antonio Santana y José Vega.

Medallas en el ámbito arbitral: Antonio Hernández, Gerardo Hernández, José Miguel Hernández, Vicente Díaz y Esteban Hernández.

Medallas por trayectoria y formación de entrenadores: Pacuco Rosales, Francisco Oubiña, José Antonio, Antonio Jesús Méndez, José León Hernández y Juan Ramón Medina, José Antonio Ruiz Caballero y Gregorio de la Torre.

Medallas en el ámbito del fútbol femenino: Vanesa Quintana, Yasmina María Hernández, María del Mar Pontejo y Ágata López.

Medallas por trayectoria deportiva, profesional y legado institucional: Néstor Moreno, Antonio Ramos Gordillo, José Antonio Valido, Antonio Suárez, Juan Carlos Naranjo, Daniel Alejandro Pita y Germán Dévora.

Medallas para los clubs con más de cien años: el Real Sporting San José, el Real Club Victoria y el Club Deportivo Teguise.

Medallas a la labor de conservación y divulgación de la historia del fútbol provincial: Javier Domínguez, José Agustín Lorenzo, José Antonio Marqués y Ramón Reguero Rodríguez.

Medallas al impacto social y valores: Fundación Banco Santander, Fundación Domingo Alonso Group y Unión Deportiva Las Palmas.

Medallas al ámbito de patrocinio y empresarial: Ciccar, Binter Canarias, Base Bazar Sport y H2Exagon.

Medallas a la fidelidad a la institución: JRWEB, Horizont Bus y Viajes Las Palmas Travel.

Medallas al ámbito de los órganos disciplinarios: Manuel Marchena Gómez, Agustín Santana y César García Otero.