El Tamaraceite vuelve a caer por la mínima en su primera salida del curso

El Tamaraceite cayó por la mínima en su primera salida del curso frente al Atlético Sanluqueño (1-0). El conjunto blanquiazul sufrió durante la primera parte, pero conservó el 0-0 al descanso. Tras el receso las fuerzas se igualaron, pero fue entonces cuando el cuadro andaluz hizo el único tanto y pasó a encerrarse para no pasar apuros hasta el final, ante un equipo grancanario que lo intentó con más corazón que cabeza.

Le costó engancharse al partido al cuadro grancanario, que salió dubitativo y sufrió durante los primeros compases para conservar su marco intacto. El Atlético Sanluqueño, en cambio, aprovechó la situación para generar multitud de llegadas, con Pedro Morillo llevando el peligro con balones colgados al área desde el perfil zurdo, aunque sin acierto en la definición.

A medida que avanzaba la primera mitad, el cuadro andaluz intensificó su dominio y tuvo oportunidades claras para abrir el marcador. Una de las más destacadas la tuvo Raúl Sola, obligando a Galindo a intervenir. El portero blanquiazul tuvo que volver a emplearse en los últimos compases del primer tiempo para conservar, con dificultades, el 0-0 hasta el intermedio.

El Tamaraceite logró neutralizar la situación al regreso de vestuarios y dispuso de sus primeras aproximaciones al área, aunque sin concretar ocasiones claras. Sin embargo, cuando mejor estaban los de Iván Martín, llegó el 1-0 en el minuto 65 en una segunda jugada tras un saque de esquina, obra de Asier Brito al cazar un balón muerto en el área tras un rechace de Galindo de un tiro lejano.

A raíz del gol, el combinado sanluqueño dio un paso atrás y trató de dejar pasar el tiempo sin pasar apuros, buscando la sentencia a la contra ante un Tamara que no supo mantener la calma y que, salvo alguna llegada aislada sin excesivo peligro, no supo sobreponerse a la sólida zaga local. Sin cambios en el marcador concluyó el choque.

Ficha técnica

ATLÉTICO SANLUQUEÑO CF 1 (0) UD TAMARACEITE 0 (0)

ATLÉTICO SANLUQUEÑO CF

Rubén Gálvez; Raúl Sola, Diego Rodríguez (Abel, 63'), Bourdal, Iván Serrano; Clavijo (Marcos Otero, 56'), Pepe Mena, Isma García, Pedro Morillo (Ritoré, 56'); Asier Benito (Gabi, 76') y Mercadal (Salguero, 46').

UD TAMARACEITE

Galindo; Javi Afonso, Bruno, Hugo Castellano, Ramsés (Andrés Rivero, 67'); Aitor Brito, Julio Báez (Carlos Delgado, 67'); Farías, Sergio Ruiz (Adriel, 59'), Sergio Suárez (Javi Martínez, 59'); y Saúl Sánchez (Antonio, 36').

ÁRBITRO

Hugo Novella Navalón (comité extremeño). Amonestó por el lado local a Isma García; y por el visitante a Farías, Bruno, Julio Báez y Aitor Brito.

GOLES

1-0: (65') Asier Benito.

INCIDENCIAS

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