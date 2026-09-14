La grancanaria Maite Cazorla se cubre de bronce en su primer Mundial con España

¿A quién no le gustan las historias de superación? La de Maite Cazorla es, sin duda, una de las más inspiradoras. Tras dejar atrás un auténtico calvario físico, la base grancanaria ha debutado por la puerta grande en el primer Mundial de su carrera: colgándose la medalla de bronce y erigiéndose como la brújula de una generación que promete grandes alegrías para el baloncesto femenino español.

El camino hacia el podio exigió resiliencia. España venía de disputar un partido épico en semifinales ante Estados Unidos, compitiendo de tú a tú frente a la mejor selección del mundo hasta caer en la orilla del último cuarto (66-76). Apenas unas horas después de ese desgaste, el equipo se repuso para arrollar a la anfitriona, Alemania (81-58), y asegurar el metal. En ese duelo decisivo, Cazorla fue vital: disputó 23 minutos, sumó 9 puntos, 11 créditos de valoración y registró un demoledor +30 con ella en pista, es decir, con la grancanaria sobre el parqué la selección española superaba a las alemanas en 30 puntos.

Mucho más que números

Aunque sus promedios en el torneo (6 puntos, 1,7 rebotes y 3 asistencias) no reflejen cifras astronómicas, la verdadera importancia de la jugadora del USK Praga radica en su rol de mentora y como el faro que hacía jugar al equipo. A sus 29 años, ejerce de veterana para las nuevas promesas del combinado nacional. Su impacto es evidente en figuras como Iyana Martín, elegida Mejor Jugadora Joven del torneo y miembro del quinteto ideal. Ambas han formado una dupla destacable que mezcla descaro y experiencia; de hecho, los mejores minutos de España en la lucha por el bronce transcurrieron con la asturiana y la canterana del CB Islas Canarias compartiendo la batuta sobre el parqué.

Para entender la emoción de Maite al terminar el campeonato, hay que conocer su contexto. Su talento nunca estuvo en duda, pero su estado físico la puso a prueba. Una grave lesión en el cartílago de la rodilla derecha durante la temporada 2024-25 le impidió disfrutar de la plata conquistada en el pasado Eurobasket. Lejos de rendirse, trabajó incansablemente para alcanzar este doble hito: estrenarse en un Mundial (competición que España no disputaba desde 2018) y subir al podio.

Por ello, sus palabras en la zona mixta cobraron un significado muy profundo: "Sonrío más de lo normal y creo que se nota. Este torneo está muy arriba en mi trayectoria. No sé si decir que, de momento, es mi medalla más especial". Una frase que cierra el círculo de una superación absoluta.

Una trayectoria de éxitos

Si bien este es el primer Mundial de la jugadora isleña, no se trata de su debut en un gran torneo con la absoluta. La ex del Perfumerías Avenida ha disputado dos Juegos Olímpicos (Tokio 2020 y París 2024) y dos Eurobasket (2021 y 2023). En este último se colgó la medalla de plata, el único premio que lucía en su expediente con España hasta la llegada de esta Copa del Mundo. En cada una de esas citas ha sido una pieza fundamental. Maite es una base de las de toda la vida: hace jugar al equipo aportando pausa y orden, ejerciendo de extensión del entrenador sobre la pista. Un perfil indispensable para cualquier grupo que aspire a lo más alto.

Ese carácter humilde y a menudo infravalorado —que trabaja en la sombra con un valor incalculable— se traduce también en un palmarés brillante a nivel de clubs. Con Perfumerías Avenida conquistó la Liga Femenina Endesa en la temporada 2020-21 y la Copa de la Reina en el año de la pandemia. Sus vitrinas sumaron aún más títulos en su etapa con el USK Praga, donde además de dominar la liga checa, tocó el cielo europeo tras ganar la Euroliga en la 2024-25. A todo ello se suma el privilegio de ser una de las españolas en llegar a la WNBA: tras ser drafteada en el puesto 23 en 2019, disputó la campaña 2019-20 con las Atlanta Dream un total de 31 partidos, registrando 3 puntos y 1,6 asistencias de media por choque.

Cazorla firma así el capítulo más brillante de su carrera, liderando el rumbo de España hacia el podio y compartiendo la gloria junto a la joven tinerfeña Elena Buenavida en una gesta inolvidable con un marcado acento canario.