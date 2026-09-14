BALONCESTO
Maite Cazorla aterriza en Gran Canaria después de conseguir el bronce con España: "El año que viene esperamos ir a por otra medalla"
La base de la selección ya se encuentra en casa junto a sus familiares tras una concentración de más de un mes con su combinado nacional
Al habla una medallista del Mundial que regresa a casa. Maite Cazorla aterrizó esta noche en Gran Canaria tras la gesta cosechada en Alemania, donde la selección española conquistó la medalla de bronce de la Copa del Mundo de 2026 tras imponerse a las anfitrionas por 81-58. En esta cita, la base isleña se erigió como una de las grandes referentes de España, tanto en el vestuario como sobre el parqué.
Tras hacer escala en Madrid y volar hacia la Isla, Cazorla dedicó unas palabras a la afición que acompañó el camino de la selección hacia este bronce —su segundo metal con la absoluta—: "Muchas gracias por todos los ánimos y por el apoyo. Espero que estén orgullosos, porque nosotras lo estamos".
La grancanaria tiene claro cuál fue su momento favorito del torneo: el instante en el que "acabó el partido y pudimos colgarnos la medalla". Además, mantiene la ambición intacta de cara al Eurobasket de 2027: "Ahora toca descansar, irnos con nuestros equipos y, después, esperamos ir a por otra medalla".
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