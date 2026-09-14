Maite Cazorla, bronce con España: "Perderme el Eurobasket me dio un plus; en el Mundial volví a sentirme yo misma"

¿Qué sensaciones tiene tras conseguir la medalla de bronce en el Mundial?

Siento muchísimo orgullo. Ha sido muy emotivo por el año tan duro que he llevado. Este equipo se merecía acabar con una medalla colgada del cuello y estoy muy contenta; no es nada fácil conseguir algo así en un Mundial.

Es el primer Mundial que disputa, ¿cómo ha sido la experiencia?

Es similar a unos Juegos Olímpicos en el sentido de que el juego es mucho más físico. Al final, contra equipos africanos o Estados Unidos, el nivel físico es más alto y exigente. Hemos hecho un torneazo. Es verdad que era mi primera cita mundialista y había muchos nervios, pero jugar con este equipo es un lujo.

Desde el pleno de victorias en la preparación y el debut ante Alemania se vio que este equipo era especial. ¿Qué hace tan valioso a este grupo?

Lo que nos fortalece es nuestra unión y la química que hay entre nosotras. Tenemos un buen equilibrio entre veteranía y juventud. Las jóvenes quizás son un poco más rebeldes (risas), en el buen sentido de la palabra, mientras que las más veteranas ponemos un poco el freno fuera de la pista. Confiamos mucho las unas en las otras. Lo que más destaca de este equipo es que toda jugadora que entra, suma. Algunas destacan en puntos, otras en defensa, pero todas aportan y eso es importantísimo. Otra cosa que nos caracteriza es el carácter competitivo, ese gen español que viene desde las categorías inferiores, que todas compartimos y que nos hace llegar lejos.

Tras el partido se mostró muy emocionada y aseguró que probablemente fuera la medalla más especial de su trayectoria. ¿Qué sintió al colgarse el bronce?

Pensé en todo el año del que venía, superando la lesión que me hizo perderme el Eurobasket. Vivirlo desde fuera fue muy duro. Volver a coger el ritmo, la confianza... A nivel deportivo, en Praga tampoco rendimos como equipo al nivel esperado, por lo que fue una temporada difícil. Sin embargo, me he sentido muy bien desde la preparación, volví a sentirme yo misma y tenía incluso más ilusión que antes al saber lo que supone perderse una cita así. Echar la vista atrás es la razón por la que me emocioné tanto.

¿Está completamente recuperada a nivel físico?

Sí, he tenido dos meses y medio para prepararme este verano. También he tenido tiempo para viajar y desconectar, pero la preparación física ha sido excelente y eso se ha notado en el torneo.

¿Perderse el pasado Eurobasket le supuso un plus de motivación?

Exactamente. Ir con la selección siempre es ilusionante y un honor, pero cuando te pasan cosas así, te da un plus. Ese extra de saber lo que es perdértelo hace que lo disfrutes y lo cojas con más ganas. Eso es lo que me ha pasado.

¿En quién se apoyó durante sus meses de recuperación?

Obviamente, los primeros son mis familiares porque han estado ahí siempre. Cuando iba con muletas me tenían que hacer la comida o ayudar a ducharme, cosas que en el día a día das por sentadas pero que, tras operarte de una rodilla, no puedes hacer por ti misma. También estuve rodeada de grandes profesionales: preparadores físicos, entrenadores, psicólogos… Además, aunque no estuviera con mis compañeras de la selección en el Europeo, nos mandábamos mensajes constantemente e, incluso, tenían mi camiseta colocada en el vestuario. Siempre me hicieron sentir partícipe del equipo.

El partido más esperado del Mundial fue, sin duda, la semifinal ante Estados Unidos. ¿Cómo lo vivieron?

Íbamos con mucha ilusión. Tras la derrota, se notaba la tristeza en nuestras caras porque de verdad pensábamos que podíamos ganarles. Competimos muy bien, igual que hizo Italia. Nos quedamos cortas porque físicamente ellas están un pasito por encima, pero estamos muy orgullosas por haber peleado hasta el final.

¿Cómo consiguieron plantarle cara a ese nivel físico superior?

Al final pesaba la fatiga. Cometer un par de errores nos hizo darnos cuenta de lo cansadas que estábamos. Sin embargo, mantuvimos un gran tono defensivo y jugamos compartiendo el balón con mucho desparpajo durante todo el campeonato. Aunque me hubiese gustado jugar esa final, ha sido un torneo muy bueno e ilusionante.

¿Cree que la distancia entre Estados Unidos y el resto de selecciones se ha acortado gracias a la llegada de talento internacional a la WNBA?

Totalmente. Muchas jugadoras de fuera están jugando en la WNBA y ya saben lo que es competir contra las estadounidenses. Antes, la única forma de enfrentarnos a ellas era en este tipo de torneos. Siempre existía ese respeto, que se mantiene, pero también la incertidumbre de jugar contra referentes como Diana Taurasi. Ahora hay muchas europeas allí que conocen la exigencia física de esa liga. Cada vez vamos a estar más cerca de poder ganarles.

También hubo cierta polémica arbitral en ese encuentro. ¿Qué le pareció la actuación de los colegiados?

Me parece muy difícil la labor de ser árbitro (risas). Son factores que nosotras no podemos controlar. Al final, hay muchos factores que influyen en una derrota.

Pocas horas después de caer ante las estadounidenses tocaba jugarse el bronce contra Alemania. ¿Cómo cambiaron el chip tan rápido?

Estábamos cabreadas y tristes. En lugar de reprimir ese sentimiento, decidimos aceptarlo, y después de cenar nos pusimos a pensar en el siguiente partido. Conocíamos bien a Alemania por la gira de preparación y por el encuentro del debut. La motivación surgió de la certeza de saber que merecíamos acabar este Mundial con una medalla.

Fueron muy superiores a Alemania en los tres partidos que jugaron contra ellas. ¿Cómo lograron anular tan bien a las anfitrionas?

A nivel defensivo hicimos un gran trabajo. Las cinco jugadoras que estábamos en pista nos sincronizamos muy bien para frenarlas. En ataque dio gusto vernos: compartimos el balón, mostramos mucho desparpajo y contamos con jugadoras de muchísimo talento. Simplemente nos divertimos jugando.

¿Se considera una mentora para Iyana Martín?

Sí. Todo el mundo ve que es una gran jugadora, pero además es una gran compañera. Me escucha mucho y este torneo nos ha unido más, ya que hasta ahora solo habíamos coincidido en las Ventanas FIBA. Tiene un futuro impresionante y da gusto verla jugar. De hecho, se hizo viral un vídeo mío reaccionando a una jugada suya ante Breanna Stewart.

Usted tiene experiencia en la WNBA, mientras que Iyana ha decidido aparcar esa aventura por un año. ¿Cree que ha tomado la decisión correcta?

No creo que haya una decisión buena o mala. Simplemente, ella necesitaba un descanso porque llevaba mucho tiempo sin parar. Debía estar cansada física y mentalmente, y la pausa le ha venido fenomenal. Solo hay que ver el pedazo de torneo que ha hecho. Quizás lo habría hecho igual de bien sin descansar, pero seguro que le ha venido genial.

Junto a la tinerfeña Elena Buenavida, ambas representan a Canarias en esta selección de bronce. ¿Qué relación tiene con ella?

Muy buena. Elena es una jugadora súper trabajadora y aporta muchísimo, sobre todo en aspectos que no siempre se ven: defiende, pelea, coge rebotes cuando más se necesitan… Este campeonato me ha unido mucho más a las jugadoras jóvenes.

¿Qué siente al representar a su Isla a este nivel?

Es un verdadero orgullo. Ojalá vengan muchas más jugadoras canarias que sigan representándonos y llegando tan lejos.

¿La gran meta de esta selección son los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028?

Hay que ir día a día. Primero tenemos que hacerlo bien en el Europeo del año que viene para conseguir la plaza. Todo tiene su porqué, y lo mejor que hemos podido hacer ha sido pensar partido a partido y entrenamiento a entrenamiento. No hemos mirado mucho más allá.

Cuando empezaba a jugar al baloncesto en Gran Canaria, ¿se imaginaba conseguir todo lo que ha cosechado?

Qué va. En su día, cuando veía a la selección jugar y ganar medallas, tenía claro que mi sueño era llegar hasta ahí. Somos muy competitivas y por supuesto que queremos ganar más, pero de momento todo esto es un sueño hecho realidad y un orgullo. La ilusión siempre estará presente y ojalá siga teniendo la oportunidad de representar a España.

¿Qué sueño le queda por cumplir en el deporte?

Ganar una medalla en unos Juegos Olímpicos. Ya tengo una en el Eurobasket y otra en un Mundial, así que me falta esa.