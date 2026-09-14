Marlines, dobles campeones de España, cierran una temporada histórica con catorce títulos nacionales y 43 medallas

El Club Piragüismo Marlines de Lanzarote ha puesto en Alicante el broche a una temporada histórica. El conjunto lanzaroteño se ha proclamado doble campeón de España, conquistando los títulos por equipos en categoría Absoluta e Infantil, además de finalizar tercero de España en Máster, en un Campeonato de España en el que sus deportistas consiguieron la extraordinaria cifra de 43 medallas individuales: 10 oros, 17 platas y 16 bronces.

El Campeonato de España suponía además la cuarta y última prueba puntuable de las diferentes Ligas Nacionales, después de las tres Copas de España disputadas durante la temporada en Vilaboa, Ciutadella y Vigo.

Con las clasificaciones definitivamente cerradas, Marlines culmina el circuito nacional con un extraordinario balance de 14 títulos y puestos de honor colectivos entre el Campeonato de España y las Ligas Nacionales: ocho primeros puestos, cuatro subcampeonatos y dos terceros puestos.

Una cosecha que confirma al conjunto lanzaroteño como una de las grandes referencias del kayak de mar nacional durante la temporada 2026.

DOBLES CAMPEONES DE ESPAÑA EN ALICANTE

La última competición nacional del año terminó de la mejor manera posible para los Marlines.

En la clasificación Absoluta, el conjunto lanzaroteño se proclamó campeón de España con 4.613 puntos, cerrando una actuación sobresaliente en las diferentes categorías que integran el bloque absoluto.

El dominio también se trasladó a la cantera. Marlines conquistó el Campeonato de España Infantil con 1.448 puntos, confirmando el extraordinario rendimiento de las categorías de formación durante todo el fin de semana.

El resultado colectivo se completó con el tercer puesto de España en Máster, con 1.697 puntos, permitiendo a Marlines subir al podio en los tres grandes bloques colectivos del Campeonato de España.

Dos campeonatos de España y un tercer puesto para cerrar una actuación extraordinaria en Alicante.

CAMPEONES DE LA LIGA NACIONAL ABSOLUTA

El Campeonato de España permitió también cerrar las clasificaciones generales de las diferentes Ligas Nacionales, y entre todos los éxitos sobresale especialmente la conquista de la XVI Liga Nacional de Kayak de Mar.

Los Marlines se proclaman campeones de la Liga Nacional Absoluta con 420 puntos de 420 posibles, después de conseguir la máxima puntuación en cada una de las cuatro competiciones puntuables de la temporada.

Un pleno que refleja la enorme regularidad del equipo y su capacidad para mantener el máximo nivel competitivo desde la primera Copa de España hasta la última carrera del Campeonato de España.

No se trata, por tanto, del resultado de una única competición, sino del premio a una temporada completa en la que Marlines ha conseguido mantenerse en lo más alto de la clasificación nacional de principio a fin.

PRESENTE Y FUTURO: CAMPEONES DE JÓVENES PROMESAS

El rendimiento de la cantera ha sido otro de los pilares fundamentales de la temporada.

Los Marlines se proclaman campeones de la VI Liga Nacional Jóvenes Promesas de Kayak de Mar, también con un registro perfecto de 420 puntos de 420 posibles, después de obtener la máxima puntuación en Vilaboa, Ciutadella, Vigo y Alicante.

El título de Liga, unido al Campeonato de España Infantil conquistado en Alicante, vuelve a poner de manifiesto la fortaleza de una cantera que continúa siendo una de las grandes bases del proyecto deportivo de Marlines.

Cuatro competiciones y cuatro máximas puntuaciones constituyen además una muestra de la regularidad de los jóvenes palistas lanzaroteños durante toda la temporada.

DOBLETE NACIONAL FEMENINO: LIGA IBERDROLA Y SENIOR MUJER

El equipo femenino de Marlines ha sido otro de los grandes protagonistas de 2026.

El conjunto lanzaroteño se proclama campeón de la VIII Liga Iberdrola de Kayak de Mar, la gran clasificación nacional femenina, después de finalizar la temporada con 411 puntos.

Un título de enorme importancia que refleja el crecimiento, la profundidad y el nivel competitivo alcanzado por las mujeres dentro de la estructura deportiva del club.

A este éxito se suma la victoria en la VI Liga de Kayak de Mar Mujer Senior, en la que Marlines se proclama campeón con 414 puntos.

Ser campeonas de la Liga Iberdrola y campeonas de la Liga Senior Mujer en una misma temporada supone uno de los grandes logros del año y confirma al equipo femenino como uno de los pilares fundamentales de los éxitos conseguidos por Marlines.

DOBLETE TAMBIÉN EN CADETES

La profundidad de la estructura deportiva vuelve a quedar patente en las categorías Cadete, donde Marlines consigue otros dos primeros puestos nacionales.

En Hombre Cadete, el club se proclama campeón con otro pleno de 420 puntos de 420 posibles, después de conseguir la máxima puntuación en las cuatro pruebas de la temporada.

En Mujer Cadete, Marlines vuelve a ocupar el primer puesto nacional, cerrando la Liga con 417 puntos.

El conjunto lanzaroteño termina así la temporada como campeón nacional tanto en Cadete masculino como femenino, otro resultado que demuestra la profundidad de una cantera capaz de competir por los primeros puestos nacionales en ambos géneros.

14 TÍTULOS Y PUESTOS DE HONOR COLECTIVOS

Sumando los resultados del Campeonato de España y las clasificaciones finales de las Ligas Nacionales, el balance colectivo de Marlines es extraordinario.

El club consigue ocho primeros puestos nacionales: Campeonato de España Absoluto, Campeonato de España Infantil, Liga Nacional Absoluta, Jóvenes Promesas, Liga Iberdrola, Mujer Senior, Hombre Cadete y Mujer Cadete.

A ellos se añaden cuatro subcampeonatos nacionales, correspondientes a Hombre Senior, Máster, Hombre Sub23 y Hombre Juvenil, y dos terceros puestos, correspondientes al Campeonato de España Máster y a la Liga Mujer Juvenil.

En total, 14 títulos y puestos de honor colectivos nacionales, con presencia de Marlines en el podio desde las categorías de formación hasta Máster y con resultados tanto masculinos como femeninos.

43 MEDALLAS PARA CORONAR EL CAMPEONATO DE ESPAÑA

La actuación colectiva estuvo acompañada en Alicante por una extraordinaria cosecha individual.

Los deportistas de Marlines consiguieron 43 medallas individuales: 10 de oro, 17 de plata y 16 de bronce, alcanzando precisamente en el Campeonato de España la mayor cifra de medallas del club en una competición nacional durante esta temporada.

LOS PROTAGONISTAS DE LAS 43 MEDALLAS

Un total de 30 deportistas de Marlines consiguieron subir al podio durante el Campeonato de España, varios de ellos en más de una ocasión y en diferentes modalidades y categorías.

Gabor Dévora Keller: campeón de España en Hombre Cadete A SS1 y medalla de bronce en Mixto Cadete SS2 junto a Claudia Fortes Morales.

Andrea Rodríguez Alonso: campeona de España en Mujer Senior K1 Tradicional.

Matías Alejandro Ifrain Correa e Iriome Nieves Conejo: campeones de España en Hombre Cadete SS2.

Andoni Muro: campeón de España en Hombre Veterano 40-44 SS2 junto a Juan Tomás Méndez Pérez.

Tobias Massimo Locreille Massarutto: medalla de plata en Hombre Cadete B SS1 y medalla de plata en Mixto Cadete SS2 junto a Isabella García Vargas.

Mauricio Alejandro Schmidt Martínez: dos medallas de bronce, una en Hombre Senior OC1 y otra en Hombre Veterano OC1.

Felipe Donato Locreille Massarutto: medalla de bronce en Hombre Infantil A SS2 junto a Kevin Cristian Gálvez González.

Ernesto Goribar Echevarría: medalla de bronce en Hombre Senior K1 Tradicional.

Carmen Suárez Bruño: medalla de bronce en Senior Doble Inclusivo junto a Axel Celmanti.

Javier López González: medalla de bronce en Hombre Senior SS2 junto a Paul Gebhardt Claas.

Eloy Woelke de León y Eduardo Fajardo Carrasco: medalla de bronce en Hombre Sub23 SS2.

Irene Gana Fernández: medalla de bronce en Mujer Senior SS2 junto a Helena de Miguel Alcántara Espinosa.

Axel Celmanti: medalla de plata en Hombre Senior PV3 y medalla de bronce en Senior Doble Inclusivo junto a Carmen Suárez Bruño.

Paul Gebhardt Claas: medalla de plata en Hombre Senior SS1 y medalla de bronce en Hombre Senior SS2 junto a Javier López González.

Helena de Miguel Alcántara Espinosa: medalla de plata en Mujer Senior K1 Tradicional y medalla de bronce en Mujer Senior SS2 junto a Irene Gana Fernández.

Claudia Fortes Morales: medalla de plata en Mujer Cadete A SS1 y medalla de bronce en Mixto Cadete SS2 junto a Gabor Dévora Keller.

Isabella García Vargas: medalla de plata en Mixto Cadete SS2 junto a Tobias Massimo Locreille Massarutto y medalla de bronce en Mujer Cadete B SS1.

Kevin Cristian Gálvez González: medalla de plata en Hombre Infantil A SS1 y medalla de bronce en Hombre Infantil A SS2 junto a Felipe Donato Locreille Massarutto.

Ainara Padrón Borges y Theo Audenaerde Rodríguez: medalla de plata en Mixto Infantil B SS2.

Andor Dévora Keller y Ariadne Giménez Aguilar: medalla de plata en Mixto Junior SS2.

Juan Tomás Méndez Pérez: campeón de España en Hombre Veterano 40-44 SS2 junto a Andoni Muro y medalla de plata en Hombre Veterano 55-59 SS1.

Jonay Nazario Rodríguez González: campeón de España en Hombre Veterano 40-44 SS1 y medalla de plata en Hombre Senior K1 Tradicional.

Svetlana Kapisovska Shilo: campeona de España en Mixto Veterano SS2 junto a Branislav Sramek.

Branislav Sramek: campeón de España en Hombre Veterano 50-54 SS1 y campeón de España en Mixto Veterano SS2 junto a Svetlana Kapisovska Shilo.

Sergio Cabielles Merino: medalla de plata en Hombre Senior PK3 y medalla de plata en Senior Doble Inclusivo junto a Cristina Pardilla Sualdea.

Cristina Pardilla Sualdea: medalla de plata en Senior Doble Inclusivo junto a Sergio Cabielles Merino.

Treinta nombres que reflejan mejor que cualquier cifra la dimensión colectiva de lo conseguido en Alicante. Desde la cantera hasta los veteranos, pasando por deportistas absolutos y palistas de las modalidades inclusivas, todos han contribuido a escribir uno de los capítulos más importantes de la historia deportiva del club.

MARLINES EN EL PODIO DE ONCE LIGAS NACIONALES

Más allá de los seis títulos de Liga conquistados, la dimensión de la temporada de los Marlines queda reflejada en su presencia prácticamente permanente entre los puestos de honor de las diferentes clasificaciones nacionales.

El conjunto lanzaroteño termina la temporada en el podio de once Ligas Nacionales, con seis primeros puestos, cuatro segundos puestos y un tercer puesto, abarcando categorías masculinas y femeninas desde Cadete hasta Máster.

Marlines se proclama campeón de la XVI Liga Nacional de Kayak de Mar, campeón de la VI Liga Nacional Jóvenes Promesas de Kayak de Mar, campeón de la VIII Liga Iberdrola de Kayak de Mar, campeón de la VI Liga de Kayak de Mar Mujer Senior, campeón de la VI Liga de Kayak de Mar Hombre Cadete y campeón de la VI Liga de Kayak de Mar Mujer Cadete.

A estos seis títulos se suman otros cuatro subcampeonatos nacionales. Los Marlines terminan segundos en la VI Liga de Kayak de Mar Hombre Senior, con 408 puntos; segundos en la IV Liga Máster de Kayak de Mar, también con 408 puntos; segundos en la VI Liga de Kayak de Mar Hombre Sub23, con 411 puntos y empatados a puntos con el primer clasificado; y segundos en la VI Liga de Kayak de Mar Hombre Juvenil, con 401 puntos.

El extraordinario balance de las Ligas Nacionales se completa con el tercer puesto en la VI Liga de Kayak de Mar Mujer Juvenil, con 393 puntos.

De esta forma, de las doce clasificaciones nacionales de Liga analizadas durante la temporada, Marlines consigue subir al podio en once de ellas, un dato que refleja la enorme profundidad de la estructura deportiva del club y su capacidad para competir por los puestos de honor en prácticamente todas las edades y categorías.

A estos once podios de Liga se añaden los tres conseguidos en el Campeonato de España de Alicante: campeones de España Absolutos, campeones de España Infantiles y terceros de España Máster.

El resultado es un balance de 14 títulos y puestos de honor colectivos entre las Ligas Nacionales y el Campeonato de España: ocho primeros puestos, cuatro subcampeonatos y dos terceros puestos.

EL RESULTADO DE UN AÑO ENTERO DE TRABAJO

La dimensión deportiva de estos resultados adquiere todavía más valor por el esfuerzo necesario para competir al máximo nivel nacional partiendo desde una isla.

Cada Copa de España supone movilizar deportistas, técnicos, embarcaciones, vehículos y material desde Lanzarote hasta diferentes puntos de la Península y Baleares.

El Campeonato de España volvió a ser el mejor ejemplo. Marlines desplazó hasta Alicante su mayor expedición, con 88 deportistas y 103 embarcaciones inscritas, después de afrontar una compleja operación logística para trasladar todo el material necesario y de un verano prácticamente completo de entrenamientos para llegar a la última cita nacional en las mejores condiciones.

El presidente del Club Piragüismo Marlines de Lanzarote, Pepe, destaca la magnitud de lo conseguido:

“Es difícil explicar con palabras lo que significa terminar una temporada de esta manera. Ser dobles campeones de España ya sería motivo suficiente para sentirnos tremendamente orgullosos, pero cuando miramos todo el año y vemos que además somos campeones de la Liga absoluta, de Jóvenes Promesas, de la Liga Iberdrola, de Senior Mujer y de las dos ligas Cadete, entendemos realmente la dimensión de lo que ha conseguido este equipo.”

“Y hay algo que para nosotros tiene todavía más valor: no estamos hablando de un resultado aislado. Hemos estado arriba desde la primera Copa de España hasta la última carrera del Campeonato de España. Hemos ganado con nuestra cantera, con el equipo absoluto y con nuestras mujeres. Eso demuestra que detrás de estos resultados existe un proyecto deportivo sólido y muchísimas personas trabajando durante todo el año.”

El presidente de Marlines quiso también reconocer a quienes hacen posible competir durante toda una temporada lejos de Lanzarote:

“Detrás de cada una de estas medallas y de cada título hay muchísimas horas de entrenamiento, gimnasio, sacrificio, viajes y trabajo. Hay deportistas que han sacrificado sus vacaciones, familias que llevan meses haciendo un esfuerzo enorme y un cuerpo técnico que no ha dejado de trabajar. Competir desde Lanzarote no es sencillo y por eso todo lo que hemos conseguido tiene para nosotros todavía más valor.”

156 MEDALLAS Y 23 PODIOS COLECTIVOS: EL BALANCE DE UNA TEMPORADA HISTÓRICA

Los números finales permiten comprender todavía mejor la dimensión de la temporada realizada por el Club Piragüismo Marlines de Lanzarote.

A los 14 títulos y puestos de honor colectivos conseguidos entre las clasificaciones finales de las Ligas Nacionales y el Campeonato de España hay que sumar todo lo conseguido durante las tres Copas de España que conformaron el calendario nacional.

Marlines consiguió tres podios colectivos en la I Copa de España, otros tres en la II Copa de España y cerró la III Copa de España de Vigo con un espectacular pleno de tres victorias colectivas.

Las tres Copas aportaron, por tanto, nueve podios colectivos más: siete primeros puestos y dos subcampeonatos.

Sumando Copas de España, Campeonato de España y clasificaciones finales de las Ligas Nacionales, los Marlines cierran 2026 con la extraordinaria cifra de 23 podios colectivos nacionales: 15 primeros puestos, seis subcampeonatos y dos terceros puestos.

El medallero individual refleja una progresión igualmente espectacular durante toda la temporada: 33 medallas en la I Copa de España, 38 en la II Copa de España, 42 en la III Copa de España y 43 en el Campeonato de España de Alicante.

Cuatro grandes competiciones nacionales y una progresión de 33, 38, 42 y 43 medallas, hasta alcanzar un balance definitivo de 156 medallas individuales durante la temporada nacional 2026.

23 podios colectivos nacionales, 15 primeros puestos, seis subcampeonatos, dos terceros puestos y 156 medallas individuales.

Un balance que demuestra que lo conseguido en Alicante no ha sido un resultado aislado, sino la culminación de una temporada en la que Marlines ha mantenido su nivel competitivo desde la primera hasta la última prueba del calendario nacional.

El Club Piragüismo Marlines de Lanzarote quiere trasladar su agradecimiento a deportistas, cuerpo técnico, familias, colaboradores, patrocinadores e instituciones, cuyo apoyo resulta imprescindible para mantener un proyecto deportivo de estas dimensiones y representar a Lanzarote en las principales competiciones nacionales e internacionales.

Alicante baja así el telón de una temporada difícil de olvidar.

Dobles campeones de España, campeones de seis Ligas Nacionales, 23 podios colectivos y 156 medallas individuales.

Unos números que sitúan al Club Piragüismo Marlines de Lanzarote entre las grandes referencias del kayak de mar español y vuelven a llevar el nombre de Lanzarote a lo más alto del piragüismo nacional.

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El Club Piragüismo Marlines de Lanzarote agradecen el apoyo de los patrocinadores y colaboradores, entre los que se encuentran el Gobierno de Canarias, Islas Canarias Latitud de Vida, PROMOTUR Turismo de Canarias, Deporte Canario, el Cabildo de Lanzarote, el Servicio Insular de Deportes, Turismo Lanzarote, Lanzarote Sport Destination, los Centros de Arte, Cultura y Turismo, el Ayuntamiento de Arrecife, Deportes del Ayuntamiento de Arrecife, Turismo Arrecife, NK Spain, Tripasión Eventos, Cicar, Máximo Rendimiento, Titan Box Wear, Marina Lanzarote y High Pro Nutrition, quienes han hecho posible la realización de este importante evento deportivo. Su compromiso y respaldo son fundamentales para fomentar el desarrollo del piragüismo en la región y promover la participación de talentosos atletas.