Rocasa Gran Canaria-Beti Onak: apoyo institucional antes del partido de Liga en Telde

El Rocasa Gran Canaria afronta este miércoles, 16 de septiembre, su tercer compromiso de la Liga Guerreras Iberdrola, segundo como local, con la visita del Replasa Beti Onak al pabellón insular Antonio Moreno en un partido que dará comienzo a las 19:30 horas.

El reciente triunfo en tierras lanzaroteñas ante el Zonzamas Plus Car Lanzarote permite al conjunto teldense acometer con confianza una nueva jornada liguera, aunque las jugadoras y el cuerpo técnico son conscientes de que tendrán que ofrecer su mejor versión para superar a un Beti Onak que pondrá a prueba la solidez mental y capacidad competitiva del Rocasa.

Para Dejan Ojeda, quien repetirá la lista de convocadas del último partido con la inclusión de las jóvenes Noemí Artiles e Iria Ranz, el encuentro supone una nueva oportunidad para seguir dando pasos adelante en la competición y consolidar las señas de identidad del equipo en este inicio de temporada: "Queremos volver a la senda de las victorias en casa y para eso tenemos que dar una mejor versión de la que dimos ante un gran equipo como el BM Elche y exigirnos más. Nuestra afición nos apoya en las buenas y en las malas y nunca nos abandona y se merecen que les brindemos la victoria", señaló Ojeda.

El regreso de Martina Lang, un momento especial

El conjunto navarro cuenta en su plantilla con un marcado sello defensivo e internacional, destacando su potente conexión de "La Garra" argentina junto a jugadoras clave como Maca Sans, Ayelén García y Mica Casasola.

El gran aliciente del partido será el emotivo regreso a Telde de Martina Lang. la lateral e internacional argentina, recientemente galardonada como la mejor defensora de la Liga Guerreras Iberdrola, quien vuelve a la isla tras defender la camiseta del Rocasa durante tres temporadas, un ciclo donde se proclamó campeona de liga y se ganó el profundo cariño y respeto de la afición local: "Es una jugadora especial a la que le tenemos un aprecio grande y será una batalla deportiva bonita la que libraremos mañana. Esperamos hacer sufrir a Martina tanto como ella hizo sufrir a sus rivales cuando jugaba para Rocasa", destacó Dejan Ojeda.

El conjunto dirigido por el entrenador nacido en Villava, Miguel Etxeberría, ha perdido los dos partidos disputados, el primero a domicilio en la pista del Súper Amara Bera Bera (26-17), y el más reciente en casa ante el Elda Prestigio (22-24).

El encuentro entre el Rocasa Gran Canaria y el Replasa Beti Onak, correspondiente a la 3ª jornada de la Liga Guerreras Iberdrola, se disputará este miércoles, 16 de septiembre, a las 19:30 horas, en el pabellón Antonio Moreno de Telde con el arbitraje de y será el último antes del parón. El Rocasa regresará a la competición el próximo 3 de octubre visitando la cancha del Costa del Sol Málaga.

El Cabildo impulsará la reforma del pabellón Antonio Moreno

En otro orden de cosas,el Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Telde y la empresa Rocasa, principal patrocinador del club, reconocen el esfuerzo y la trayectoria de las jugadoras y el cuerpo técnico del conjunto teldense.

El Cabildo de Gran Canaria ha puesto en valor el papel del Rocasa como uno de los grandes referentes deportivos de la isla y ha destacado el orgullo que supone que el nombre de Gran Canaria vuelva a estar presente en la élite del deporte femenino español.

"El Rocasa de Gran Canaria tendrá las instalaciones que se merecen y que vienen demandando. Somos conscientes de las dificultades que han atravesado y vamos a impulsar la reforma y mejora del pabellón Antonio Moreno", explicó el presidente de la institución cabildicia, Antonio Morales.

Las jugadoras y el cuerpo técnico del Rocasa participaron en el emotivo minuto de silencio que se guardó en memoria de la joven estudiante grancanaria de 21 años, Claudia Tacoronte Aguilera, quien perdió la vida ayer en México.

Por su parte, el Ayuntamiento de Telde, representado por su alcalde Juan Antonio Peña, ha querido reconocer especialmente el vínculo entre el club y la ciudad. El Rocasa representa desde hace décadas uno de los principales símbolos deportivos de Telde y un referente para las nuevas generaciones de deportistas. "La conquista de la Supercopa vuelve a llevar el nombre de Telde a lo más alto del balonmano femenino nacional. Son un referente, un orgullo y un ejemplo en el que se miran los jóvenes del municipio que quieren hacer deporte y crecer en valores. Es un día de inmensa alegría que trasciende de lo deportivo y que está asentado en una trayectoria que se construye con unidad, talento, valores, esfuerzo, tradición y superación", señaló el concejal de Deportes del municipio, Cristhian Santana, en las Casas Consistoriales de Telde.

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La jornada de reconocimientos también ha contado con el respaldo de Rocasa, patrocinador principal del equipo, que ha acompañado a las jugadoras y al cuerpo técnico en la celebración de un nuevo título. La empresa ha trasladado su felicitación a "una plantilla que continúa haciendo historia y llevando el nombre de Telde y Gran Canaria por todo el territorio nacional", remarcó el director general de Rocasa, Luis Roca.