El Taburiente quiere mirar arriba y dejar de sufrir

Amanece un nuevo curso para la UD Taburiente. El representativo grancanario de hockey hierba arranca este fin de semana la temporada 2026-27 con sus dos primeros equipos asentados en la máxima categoría, la División de Honor A. Tras una campaña en la que ambas secciones lograron sellar la permanencia, las plantillas se han renovado con la firme esperanza de dar un paso al frente y poder pelear por cotas mayores.

El equipo masculino de la UD Taburente posa en la foto oficial de la temporada 2026-27. / UD Taburiente

Antes de mirar hacia el futuro, conviene hacer balance. El equipo femenino cuajó una temporada 2025-26 "muy buena", en palabras de Eugenio Paulón, director deportivo del club, aunque reconoce que "podría haber sido mejor". Las isleñas alcanzaron su pico de forma en la Copa de la Reina, alcanzando las semifinales y rozando la medalla de bronce. A partir de ahí, las lesiones mermaron al grupo, dejando escapar puntos que parecían asequibles y obligando a las jugadoras del Tabu a conformarse con amarrar la salvación. Paulón achaca ese bajón de rendimiento a una "plantilla corta", un déficit que se ha buscado enmendar para este nuevo año.

El objetivo del cuadro femenino pasa por acabar la liga regular entre las seis primeras y repetir la hazaña copera del curso pasado, sin renunciar a cotas mayores. Para ello, se ha confeccionado un plantel más largo y equilibrado, pese a perder a piezas clave como Bianca Donati, Micaela Andrada, Shiori, Paula Fernández y Raquel Hofmeister. El mercado ha dejado una marcada apuesta por el talento argentino, con Luli Estigarría, Ailen Buján, Carolina Carrizo, Luciana Piersimomi y Valentina Turienzo, además de la incorporación de la austriaca Marie Hahnenkamp. El banquillo, eso sí, no sufre alteraciones: Jesús 'Suso' Martín se mantiene como primer entrenador, escudado una campaña más por Bruno Michielssen.

Aspiración a regresar a una Copa del Rey

En la parcela masculina, el camino recorrido la temporada pasada estuvo repleto de curvas. El equipo fue de menos a más para acabar sellando la permanencia sobre la bocina. En toda la primera vuelta, los pupilos de Eugenio Paulón —quien compagina la dirección deportiva con el banquillo del División de Honor masculino— apenas sumaron un punto. El técnico argentino argumenta que "a nivel económico no pudimos montar el equipo que hubiéramos deseado, pero en la segunda vuelta nos reforzamos y mejoramos, especialmente gracias a la llegada de dos especialistas en el penalti-córner", un factor vital en el apartado goleador. El Tabu logró salvar la categoría en la última jornada, algo que el propio Paulón define sin tapujos como una "machada".

La gran meta ahora es devolver al Taburiente a la Copa del Rey, un hito que se resiste desde hace años. Para lograrlo, deberá acabar la primera vuelta entre los ocho primeros, un objetivo que además permitiría avanzar en el camino hacia la permanencia. En cuanto a la plantilla, Paulón asegura que se ha elevado el techo competitivo pese a las sensibles bajas de Bruno Stellato y Santiago Binaghi, ambos rumbo al hockey belga. Para cubrir sus salidas, el club ha incorporado al alemán Kilian Pohling, al argentino Ezequiel Zimmer, al sudafricano Tyler Tomsett y al italiano Alessandro Giraudo, que formarán una nueva columna vertebral bien respaldada por el talento de la cantera. En el cuerpo técnico, Eugenio Paulón se mantiene como entrenador principal, David Quintana sigue como su segundo y se suma Mauricio Blanplein para garantizar una mayor cobertura y atención ante las limitaciones de horarios laborales de la plantilla.

Una pretemporada en desventaja

El técnico argentino destacó un lastre histórico que castiga a ambos equipos durante la preparación veraniega: el Taburiente no puede realizar una pretemporada al uso. "Como el hockey es un deporte minoritario en la Isla y nosotros somos el equipo puntero, el resto de clubs no tiene nivel para hacer amistosos exigentes, así que buscamos alternativas. Hace unos días, el equipo femenino jugó contra nuestros juveniles y mezclamos jugadores del segundo equipo para hacer un 11 contra 11", relata Paulón.

"Intentamos coger ritmo y competencia como podemos, pero los rivales llegarán con seis o siete partidos a sus espaldas y esa diferencia se nota. Nos suele costar tres o cuatro jornadas acomodarnos al ritmo", argumenta el técnico sobre las tradicionales dificultades del periodo estival para el conjunto grancanario.

Pese a las adversidades, la hora de la verdad ya está aquí. La temporada liguera arranca este domingo a domicilio para ambos conjuntos. A las 10.00 horas, el equipo masculino visitará la pista del CD Terrassa, mientras que el femenino debutará media hora más tarde (10.30 horas) frente al Club de Campo.