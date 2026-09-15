The North Face Transgrancanaria 2026 alcanza un valor publicitario de 60,87 millones de euros

The North Face Transgrancanaria 2026 ha alcanzado un valor publicitario equivalente de 60,87 millones de euros, según el estudio de repercusión mediática realizado por AConecta Comunicación. La cifra supone multiplicar por más de cinco el valor registrado en 2024, cuando el impacto publicitario equivalente de la prueba se situó en 11,58 millones de euros.

El informe, elaborado a partir de la monitorización de medios de comunicación y redes sociales entre el 1 de enero y el 15 de abril de 2026, contabilizó 3.078 menciones de The North Face Transgrancanaria. Del valor total alcanzado, más de 8 millones de euros corresponden a medios convencionales, mientras que más de 52 millones proceden de las redes sociales, que se consolidan como el principal canal de difusión de la prueba.

Los datos fueron presentados en la sede de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, en un acto que reunió a representantes institucionales, organización, municipios y patrocinadores vinculados a la prueba.

Gran Canaria, protagonista de una proyección internacional

El consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo, fue el encargado de abrir el acto y destacó la dimensión turística y territorial de The North Face Transgrancanaria.

"Hoy no venimos simplemente a hablar de una carrera internacional que se celebra en Gran Canaria. Evidentemente, hablamos de deporte, pero también hablamos de naturaleza, de territorio y, por supuesto, de turismo", señaló Álamo, que recordó que la prueba reunió en su última edición a corredores de 68 nacionalidades diferentes, con un 44% de participación extranjera.

Para el consejero, uno de los grandes logros de la prueba es haber conseguido asociar el nombre de Gran Canaria a valores estratégicos para el destino como "la naturaleza, el deporte, las experiencias, la sostenibilidad y, por supuesto, el turismo activo".

Álamo avanzó durante su intervención la cifra que posteriormente centraría la presentación: 60,87 millones de euros de valor publicitario equivalente, frente a los 11,58 millones registrados en 2024. "En apenas dos años, el valor publicitario equivalente se ha multiplicado por más de cinco. Creo que el dato habla por sí solo", destacó.

Pero el consejero quiso poner el foco especialmente en lo que hay detrás de esa cifra: "miles y miles de imágenes de Gran Canaria circulando por todo el mundo". En este sentido, destacó los 52,75 millones de euros de valor publicitario equivalente alcanzados a través de los contenidos publicados por corredores, periodistas, fotógrafos, aficionados y creadores de contenido.

"Y lo mejor de todo es que no somos nosotros diciéndole a alguien: 'Ven a Gran Canaria, que esto es maravilloso'. Son los propios corredores, los periodistas, los fotógrafos, los aficionados, los creadores de contenido... personas que vienen a correr, que sufren un poco —o bastante, algunos—, que después disfrutan de la isla y que finalmente nos cuentan su experiencia", explicó.

Álamo vinculó esta capacidad de prescripción con la evolución del turismo hacia un modelo basado en las experiencias. "El turista de hoy no quiere solamente venir a un hotel. Quiere vivir el destino. Quiere caminar, correr, comer bien, conocer nuestros pueblos, descubrir nuestra cultura y llevarse una experiencia que después pueda contar", afirmó.

Los resultados mediáticos tienen además una traducción directa sobre la actividad económica de la isla. Según los datos presentados, 15.078 turistas directos, entre participantes de fuera de Gran Canaria y acompañantes, generaron 90.468 pernoctaciones turísticas y una inyección de 7.539.000 euros en el sector del alojamiento.

"Esto no son solamente likes. No son solamente fotografías bonitas. Es economía. Es empleo. Son camas ocupadas, restaurantes, comercios y municipios que reciben actividad. Y es, además, Gran Canaria recorriendo el mundo", subrayó Álamo.

El consejero resumió así el papel que desempeña actualmente la prueba: "Cuando apoyamos The North Face Transgrancanaria, no estamos apoyando solamente una competición deportiva. Estamos utilizando el deporte para contar al mundo cómo es Gran Canaria, enseñar nuestro territorio, generar actividad económica y atraer al visitante que queremos: un visitante activo, que recorre la isla, que conoce nuestros municipios, que disfruta de la naturaleza y que, después, se convierte además en nuestro mejor prescriptor".

Un logro colectivo y un compromiso con el territorio

El director de The North Face Transgrancanaria, Carlos González, quiso poner el valor de los resultados en perspectiva y recordó que las cifras son consecuencia del trabajo conjunto de todos los agentes implicados en la prueba.

"Esto no es el trabajo de Arista Eventos. Es un logro colectivo. Nosotros removemos el caldero, pero en ese caldero tiene que haber buenos ingredientes", señaló González, antes de enumerar entre ellos los apoyos institucionales públicos y privados, las personas que trabajan en el desarrollo de la prueba, los voluntarios, la población de Gran Canaria y los propios corredores.

El director de la carrera situó dos grandes objetivos para el futuro: maximizar la calidad del evento y minimizar el impacto negativo que genera una prueba de estas dimensiones.

En este sentido, explicó que la calidad no debe medirse únicamente en términos económicos o turísticos, sino también en la capacidad de mejorar la vida de los municipios por los que transita la carrera, respetar el territorio y potenciar las categorías de formación para acercar a los más jóvenes al deporte y a unos hábitos de vida saludables.

González recordó asimismo el compromiso medioambiental de la organización y destacó que The North Face Transgrancanaria fue el primer evento en formar parte del Registro Canario de Huella de Carbono, impulsado por la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias.

"Queremos seguir mejorando la calidad de vida de todos a medida que mejora el evento y, al mismo tiempo, minimizar el impacto que genera sobre nuestro medio natural y sobre nuestro entorno", resumió.

Un evento que proyecta toda Gran Canaria

La presentación también sirvió para poner en valor la capacidad de The North Face Transgrancanaria para proyectar los diferentes territorios de la isla. El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, destacó especialmente la incorporación del norte al recorrido y la oportunidad de mostrar una Gran Canaria diferente.

"El norte tiene posibilidades enormes: tiene paisaje, gastronomía, etnografía, patrimonio y, sobre todo, raíces e identidad. Mostrar todo eso a través de una prueba internacional como Transgrancanaria es también una forma de vender Gran Canaria", señaló Sosa, que destacó el valor de que Gáldar se incorpore de forma decidida a la prueba.

Desde Teror, el concejal de Deportes, Moisés Rodríguez, puso el acento en la capacidad de la carrera para generar fidelidad entre los visitantes. "La mejor prueba de que estamos haciendo las cosas bien es que la gente vuelve. No viene solamente a correr una carrera, hacer un esfuerzo físico y marcharse. Vuelve año tras año para disfrutar de Gran Canaria, para conocer nuevos lugares, para recorrer nuestros pueblos y para volver a vivir la experiencia", destacó.

La concejala de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, Carla Campoamor, subrayó por su parte el valor de la salida de la Classic desde la playa de Las Canteras y la capacidad de la ciudad para posicionarse como destino deportivo durante todo el año. También destacó la apuesta de Arista Eventos por la cantera y por el streaming, que permite que espectadores de todo el mundo puedan conocer los paisajes y la orografía de Gran Canaria mientras siguen la competición.

Por su parte, la concejala de Presidencia y Cultura del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Elena Álamo, puso en valor la vinculación del municipio con una prueba que supone un importante escaparate internacional. "Tener una llegada en meta en un municipio maravilloso como San Bartolomé de Tirajana nos permite mostrar nuestros valores, nuestros espacios y nuestra oferta turística a corredores, acompañantes, medios de comunicación y visitantes de todo el mundo", afirmó.

3.078 impactos y más de 60 millones de euros de valor publicitario

El estudio presentado durante el acto por Marta Thomás, Advertising & Event Manager de AConecta Comunicación, analiza la repercusión obtenida por The North Face Transgrancanaria 2026 entre el 1 de enero y el 15 de abril.

La metodología utilizada combina información procedente de plataformas externas de inteligencia mediática y analiza variables como la audiencia de cada medio, su relevancia informativa, el tipo de exposición, la franja horaria, el alcance geográfico o el potencial de visualización del contenido, entre otros factores.

El resultado final del estudio alcanza las 3.078 menciones y un valor publicitario equivalente de 60,87 millones de euros. Más de 8 millones corresponden a medios convencionales —prensa escrita, radio, televisión y medios digitales— y más de 52 millones de euros corresponden al valor publicitario equivalente estimado para las redes sociales.

Dentro de las redes sociales destaca especialmente Instagram, que concentra más del 98% del valor generado en este ámbito, impulsado en buena medida por la estrategia de contenidos y la colaboración de la organización con creadores de contenido y deportistas. En los medios convencionales, la prensa digital concentra más del 92% del valor generado.

Los resultados reflejan una repercusión mediática extraordinaria y consolidan a The North Face Transgrancanaria 2026 como una plataforma de proyección nacional e internacional de Gran Canaria, así como de las marcas e instituciones que hacen posible el desarrollo del evento. El propio estudio advierte, no obstante, de que ningún sistema es capaz de monitorizar el 100% del ecosistema mediático y de que los resultados corresponden exclusivamente al periodo analizado.

El acto concluyó con una fotografía de familia en la que participaron representantes institucionales, organización y patrocinadores de la prueba, entre ellos Sebastián Sansó, director general de Hospitales Universitarios San Roque; Carmen Romero, del Departamento de Comunicación de Ahembo; y Aida Martín y Zulay Santana, de los departamentos de Business Development y Sales, respectivamente.

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The North Face Transgrancanaria es una carrera organizada por Arista Eventos y cuenta con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, a través de Turismo de Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes; el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Instituto Municipal de Deportes; el Ayuntamiento de Gáldar; el Ayuntamiento de la Villa de San Bartolomé de Tirajana; el Ayuntamiento de Teror; el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana y el Ayuntamiento de Tejeda. Además, cuenta con el respaldo de The North Face, Hospitales Universitarios San Roque, Lopesan Hotel Group, ExpoMeloneras, 226ERS, Fred. Olsen Express, Sonocom Audiovisuales y Aguas de Teror.