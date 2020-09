El Viera quiere ser el tapado de Tercera

Todo un desafío en la vuelta a la categoría, pues se enfrentan contra el segundo clasificado del pasado curso. Un rival difícil para empezar el campeonato. Y, a su vez, una nueva oportunidad para comenzar con buen pie. "Tenemos un calendario durillo al principio pero hay que jugar contra todos", comenta con optimismo el míster y exjugador del Unión Viera, Jero Santana, el cual llevó las riendas del cadete de la UD Las Palmas en la anterior campaña, con el que se proclamó campeón de Liga.

En el currículo del entrenador encontramos, resaltado en negrita, aquel curso en el que comandó al Viera a un meritorio cuarto puesto -siendo debutantes en Tercera-, lo que les posibilitó disputar el playoff contra el Cultural Leonesa, al que no fueron capaces de imponerse. Tras el descenso de 2017, se han dado prisa por volver a la categoría que les permite soñar. Soñar con el vuelo hacia un fútbol más profesional, la Segunda B. Así, consagraron el ascenso al año de perder la categoría.

Tras cinco temporadas en Tercera de forma consecutiva, en la entidad entendieron que la Preferente se aleja de los objetivos que se marcan a largo plazo. El cuadro de Schamann afronta esta aventura con jugadores de nivel. A pesar de ello, "la plantilla no es excesivamente gruesa", pues cuentan con diecinueve fichas. Si bien, el preparador se muestra contento por mantener, casi intacto, el bloque del pasado año. Además "se apostará por la cantera y por los juveniles". Y prosigue exponiendo que "en el club se han esforzado para renovar a muchos de los fijos".

Más renovaciones que fichajes

Han podido retener alrededor de una quincena, aunque se les hayan ido algunos pilares, como el caso de Pablo Cuba, portero que ha emprendido el salto hacia EEUU para complementar el balón con los libros y la universidad. La unión del Viera les diferencia de la mayoría de sus rivales, alejados de los números de altas a los que estamos acostumbrados en la categoría. "Se valoran otros aspectos", asegura Francisco José, director deportivo de la entidad. Se explica al respecto. "En el Viera nos gusta apostar por los que vienen de abajo y por mantener año tras año equipos similares", confirma. La práctica de fichar por fichar no es lo habitual. Hay que destacar que el equipo se conjuga en base a una mezcla explosiva: juventud y veteranía. "Esto permite combinar muchos estilos de juego", señala Jero Santana. En ocasiones, "el desparpajo de los más jóvenes te permite llevar la inicitiava del encuentro". En cambio, con respecto a los más veteranos, "nos sirven para los momentos en los que, por ejemplo, los filiales lleven un ritmo de juego más constante". La experiencia es un grado y Jero lo tendrá en cuenta a lo largo de la campaña. Para ello dispone de Elvis, Ramón o Sergio Pérez, de los que espera que otorgen "ese plus de pausa que no suelen tener los más jóvenes".

A pesar del voto de confianza hacia quienes cosecharon el ascenso, "nos hemos visto obligados a hacer una serie de fichajes". Dos de las nuevas estrellas, cedidos por el filial de la UD, son Néstor Sánchez y Kevin Mendoza "que traerán frescura al equipo". El primero tiene pasado en el Real Madrid. Desde el club aclaran que la plantilla está "cerrada" y que no se esperan más fichajes. "Estoy muy contento con lo que tengo", declara Jero. Pero desde la cúpula del Viera no quieren perder la oportunidad de pescar otro pez gordo, como es el caso de Álex Guanche, canterano de la UD recién llegado al club. Un portero de garantías, para nada desconocido en los despachos del Viera. "Es uno de los fichajes estrella, va a otorgar mucha sobriedad a la defensa", aclara el director deportivo. "Le entrené en Benjamines en el Pedro Hidalgo", destapa Francisco José. Aún aguardados por todo un cerrojo bajo los tres palos, "no hay que olvidar que somos un recién ascendido y nos planteamos mantener la categoría, pero sin pasar apuros", sostiene el técnico, que espera tranquilidad a lo largo del curso. "Queremos salvarnos con holgura", remata.

Sin embargo, argumenta que "no soy de los que se plantan unos objetivos antes de empezar". Ante todo, Jero es un amante del trabajo bien hecho. Opina que esa es la prioridad y no es amigo de las expectativas. "Todavía no hemos empezado, es la propia competición la que te coloca los objetivos", anota. Fundamenta que una de las claves que espera es el "crear un equipo que tenga un estilo de juego propio", que no supone ninguna novedad. Alega que "estamos preparados para dominar y llevar el ritmo del partido, y a su vez estamos preparados para sufrir y jugar sin balón en los momentos que sean necesarios". "Es importante saber sufrir, y más en Tercera, una categoría muy perra", sentencia.