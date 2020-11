La batalla cibernética entre el Roque Nublo y el Teide. El derbi tecnológico ya está en marcha. Pío pío o el poderío tinerfeño.com. El Museo Elder acogió la presentación del 'eSports Derby Canarias Cup', una iniciativa promovida desde la Fundación UD Las Palmas y el Tenerife, con la colaboración del Gobierno de Canarias y su marca 'Islas Canarias, latitud de vida'. El club tinerfeño estuvo representada por Pedro Rodríguez Zaragoza, director general de la entidad blanquiazul, que llegó con retraso por el temporal.

Completaron la nómina de personalidades: Isaac Castellano, consejero de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias; Milagros Luis Brito, coordinadora de proyectos de la Fundación UD; Óscar Vilanova, por parte de la Liga de Videojuegos Profesional (LVP); y Carlos Solana, por Mediapro. Además, Paquito Ortiz, extécnico y exjugador de la UD y miembro de la Fundación, así como Toni Otero, secretario técnico del club amarillo, también hicieron acto de presencia.

Castellano subrayó la apuesta del ente automómicos con los eSports como "oportunidad de convertir a Canarias en un referente de desarrollo ético y responsable sobre este fenómeno, y ser capaces de aprovechar los valores y su potencial".

La coordinadora de proyectos de la Fundación UD, Milagros Luis Brito, resaltó "la apuesta de los dos clubes por acercarse más a la sociedad y a las personas que han nacido en el siglo XXI, trabajando desde el compañerismo, la diversidad, el respeto y la inclusión". Un trabajo en equipo que puede repercutir en la creación de "empleos en el sector periodístico" bajo el marco del impacto económico de esta práctica.

Por su parte, Pedro Rodríguez, director general del Tenerife, mostró su ilusión por "una actividad diferente, que va a aglutinar a muchas personas que no pueden realizar el deporte físico, y que puede ser un revulsivo en sus vidas". No quiso pronunciarse sobre el próximo derbi, que tendrá lugar en diciembre, entre la UD y el Tenerife en el estadio de Gran Canaria. "No me meto en lo deportivo, ojalá ganemos".

El eSports Derby Canarias pretende difundir entre la población joven -de 14 a 18 años-, los valores de disciplina, trabajo en equipo, deportividad y colaboración. Las inscripciones se iniciaron ayer, y la fecha de cierre es el 7 de noviembre.

Sin cheque en metálico

La competición se inicia el 10 de noviembre con diferentes modalidades, que se celebran en Gran Canaria (15 de diciembre), para los juegos League of Legends, ClashRoyale, FIFA19, Rocket League y Gran Turismo. No habrá premios en metálico para los ganadores, pero sí se costearán los viajes a los finalistas que no sean de Gran Canaria.

La dirección web esportsderby.es es la puerta hacia el más allá. Estalla el derbi cibernético.El primero de España. La pasión de los gamers.