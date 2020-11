"Raúl descubrió el punto G a la afición del Madrid, le vendrá bien de entrenador"

No es tan fácil porque la primera característica del líder debe ser el conocimiento. Un líder tiene que tener un ámbito donde haya blindado una experiencia y un estudio previo. Lo bueno del fútbol es que el estudio previo se hace en la calle, pero hay que tener un conocimiento de la materria. Solo así es respetado el líder. De todas maneras, el libro más que de conocimiento habla de emociones. La conferencia, también, y el fútbol de emociones sabe bastante, es un paritorio emocional porque los jugadores, el equipo, es el producto. En el fútbol no vendemos tecnología, ni periódico, el producto es el equipo y la materia prima son los seres humanos. Hay que estar apuntalando constantemente la motivación porque de todos los aspectos de juego, el más sensible es el estado de ánimo.

¿Tiene un ejemplo ideal sobre cómo debe ser un líder?

En la conferencia utilizo algunas imágenes de gente que por una cosa o por otra ha sido grande. Por ejemplo, para hablar de la credibilidad, utilizo a Alfredo Di Stefeano; para hablar de la pasión uso a Guardiola, más que nada por afinidad en cuanto a sensibilidad. Pero también podría utilizar al 'Cholo' Simeone porque la pasión no tiene estilo. Pero digamos que hay ejemplos muy adaptados a algunos de esos poderes porque para tenerlos todos hace falta ser Napoleón y tampoco vamos a formar Napoleones aquí [Se ríe]. Intentamos formar líderes dentro de su ámbito profesional, político, en cualquier lugar donde haya que movilizar gente.

De todos los líderes que ha conocido en su vida profesional, ¿con quién se queda? Imagine un vestuario, entra y dice: "¡A este!"

Tiene mucha importancia el momento. Sin duda, el que más me marcó fue César Luis Menotti. Él había sido campeón del Mundo en 1978 y lo conocí con 17 años. Era un gran seductor, que es otra de las características que debe tener un buen líder. Me impactó porque había mucha afinidad en la manera de entender el fútbol, pero también la vida. Desde entonces, tengo con él una relación estrecha, lo máximo que nos permite vivir a 10.000 kilómetros de distancia. Fíjate que con Menotti jugué el Mundial del 82 y salí decimosegundo; con Bilardo jugué el Mundial de México y salimos campeones, pero no me cambió la idea. Sigo siento menottista a muerte.

Salió sin preguntar el nombre de Menotti. ¿Ve ejemplos como Menotti o Sócrates hoy? Hablo de gente de capaz de remover un vestuario dentro y fuera del campo. ¿O por el contrario cree más bien que la figura del futbolista ha ido por otros cauces que los líderes hoy tienen mucho de pose?

Eso segundo tiene mucho de verdad. El estatus del futbolista ha cambiado y la personalidad del futbolista también. Pero hay muchos ejemplos de grandes líderes hoy: Jürgen Klopp, Maurizo Sarri, Pep Guardiola, el 'Cholo' Simeone... Antes de hablar de fútbol, estamos hablando de gente que genere un impacto por personalidad. José Mourinho, que estaba esperando a que lo dijera [Se ríe].

¿Fue entonces Menotti el hombre que más le marcó? ¿Por qué esa devoción?

Sin duda. Todo lo que me decía era coherente con los sueños que yo tenía en el fútbol profesional. Me decía: "¿Tú con qué sueñas?". Y yo le contestaba que con regatear, con tirar paredes... Su contestación era clara: "¿Por qué no lo hace? Aquí tiene un estadio solo para usted para que dé todos los vicios, para que cumpla esos sueños". Siempre te daba la sensación de que lo que hacía impactaba profesionalmente y personalmente

Nombró algunos líderes, pero ¿que ve más líderes reales o construidos artificialmente?

Los hay. Lo que ocurre es que igual ganas tres partidos seguidos y, a veces, el periodismo construye un relato que fortalece la figura del líder; y si lo pierdes, todo lo contrario. Hay líderes, lo que ocurre es que ya no viven de la autoridad: viven de la negociación. Hay que negociar, hay que convencer, hay que tener argumentos. No nos olvidemos de que motivación viene de motivo, hay que darle motivos a los futbolistas para que crean y para eso hay que tener capacidad de convicción.

¿Se puede edificar un líder o hay que tener ciertas condiciones innatas?

Sí, el camino enseña mucho. La experiencia enseña mucho, ir al cine enseña mucho, leer novelas enseña mucho... El líder es un especialista en seres humanos y desde ahí tiene que terminar generando un impacto en la comunicación. Por eso el poder de la palabra es tan importante en esto.

Entonces se puede ser líder en el campo y no fuera de él...

Sí, perfectamente. Lo acaba de definir Maradona con respecto a Messi, de una manera un poco agresiva. En el Santos de Pelé el que mandaba en el vestuario era un tal Zito, un jugador totalmente secundario, pero cuando hablaba decía cosas tan interesantes que los demás se callaban. En cambio, Pelé ejercía su liderazgo, que era técnico, sobre el campo. Liderazgo es influir y es difícil encontrar alguien que influya más en un partido que Messi o Pelé. Son líderes, pero líderes técnicos.

En el Barça está claro quién es el líder, pero al Real Madrid, tras la salida de Cristiano, ¿está falto de un líder?

Es que cada institución tiene un líder que ocupa un lugar diferente. El líder en el Real Madrid se llama Florentino Pérez, el líder en el Atlético de Madrid se llama Diego Pablo Simeone y el líder en el Barcelona se llama Leo Messi. Liderar es tener poder y ellos lo han sabido conquistar, cada uno con un método distinto.

En el banquillo, ¿Raúl González Blanco podría ser un líder?

Perfectamente. Raúl si tiene una característica es la inteligencia, cualidad que se le ha festejado los suficiente. Y en segundo lugar, la personalidad, el carácter. Y además tiene muy integrado a su manera de ser eso que se llama madridismo. Raúl le descubrió a la afición del Real Madrid el punto G y eso le va a venir muy bien como entrenador.

Llega el Clásico este fin de semana, ¿cómo lo ve?

Menos mal que me lo dijo si no, no lo hubiera recordado [bromea y se ríe]. Lo veo como una posibilidad de los dos equipos para pegar un salto en la clasificación y un salto de confianza. Si lo hablamos desde la necesidad, el Real Madrid la tiene mucho más marcada porque da la sensación de que es un paso a nivel muy importante, sobre todo Lopetegui, nada más y nada menos que para sobrevivir y tengo la sensación de que apoyan la causa. Han salido Isco, Sergio Ramos, Kroos, todos a respaldar al entrenador. Pero por lo que dicen los medios, está en el peligro. Se sale del peligro ganándole al Barcelona.