Errores arbitrales que cuestan un descenso y un campeonato

En el primer caso el error se produjo en un partido de la sexta jornada, el Casablanca-Las Coloradas, que acabó con triunfo visitante por 1-2 y en el acta el árbitro reflejó el resultado de 1-1. El equipo de La Isleta no reclamó en tiempo y forma ese error que a la larga ha beneficiado al Casablanca en detrimento del Saucillo, que desciende y se ve totalmente indefenso en una situación en la que no tiene culpa alguna. En teoría Saucillo y Casablanca acabaron la competición en el grupo 1 de Primera igualados a 28 puntos, pero el golaverage beneficia a los firguenses que ganaron a domicilio 0-4 y empataron 2-2 en su campo.

Al parecer Las Coloradas- situado en mitad de la clasificación- reclamó su victoria de la sexta jornada, pero no lo hizo de la forma adecuada y el Comité de Competición mantuvo como válido ese inexistente 1-1 que quedó plasmado en el acta electrónica y que a la larga ha perjudicado claramente a un tercero, el Saucillo, que en principio acompaña a San Nicolás y Moya a la Segunda regional.

En esta categoría también hubo un caso similar cuando en la segunda jornada el partido Guayarmina-San Isidro acabó 2-4, pero el árbitro puso en el acta un 2-2, un resultado que para nada ha influido en la clasificación.

Sí que influirá y mucho el error registrado en un partido del grupo II de la benjamín Preferente. El San Fernando se impuso en la 4ª jornada al Maspalomas por 8-3 y el árbitro se equivocó y puso el resultado al revés. El delegado del Sanfer no se percató de ese error como era su obligación y cuando reclamaron meses después la Federación de Fútbol no la dio por válida por "extemporánea". Esos puntos no concedidos perjudican claramente a un equipo en favor del Atlético Gran Canaria y benefician a otro como el Maspalomas a que se juega la permanencia este fin de semana.

Un último error, en el cadete Longueras-Guía ganó el equipo local 3-2. El acta puso 2-2, aunque tampoco ha influido.