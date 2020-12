Neymar, incordio para los grandes

Ahora que se ha cerrado la puerta a la llegada del correcaminos y musculoso centrocampista francés, el tito Floren ha visto la luz y la posibilidad de incorporar para la causa las virguerías y la samba de Neymar. Y de paso, darle al Barça un portazo en las narices y repetir así lo que vendría a ser la operación Figo 2.0, el fichaje que inauguró la era de los galácticos. Además de obligar a Bartomeu a tener que explicarle a Messi por qué no pudo cumplir con la petición del todopoderoso astro argentino de devolver a Barcelona a su amigo brasileño.

El problema con el que se puede encontrar el Real Madrid si sale victorioso en la puja por el chico de oro que ya no lo es tanto, además de la herida que dejaría entre Floren y 'ZZ', es que a Neymar no solo le gusta la samba en el campo. El brasileño lleva dos años en los que las únicas portadas que ha acaparado, además de por el mercadeo, son las de los episodios que va dejando su disipada vida. Tanto, que ya hay quien considera que la dolce vita fuera del campo de Neymar comienza reflejarse en el mismo espejo que consumió a otro genio como Maradona.

Por eso, y por el carácter caprichoso del futbolista y su tóxico entorno, al margen de conocer cómo está ese tobillo, el fichaje del brasileño no gusta a buena parte de la afición blanca. Pero Al-Khelaïfi ya se ha cansado de él, aunque no por eso certificará el paquete a cualquier lugar, y mucho menos con destino a Barcelona. El catarí no olvida cómo los culés trataron de levantarle a Verratti y cómo luego le pusieron todas las pegas del mundo para fichar a Ney, ahora todo un incordio para el PSG y los dos grandes del balompié español. Y tampoco a sus jefes, los que llevan la contabilidad en Qatar, se les habrá pasado el susto tras ver la factura de la operación: 222 millones más sueldos, comisiones, "toiss" y cumpleaños de la hermanísima. Un caro "todo incluido" hasta para el petróleo árabe.