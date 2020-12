"Mi mayor decepción es con Jero y con parte de la plantilla"

Más que oportunidad, creo que no se ha entendido el proyecto y cuál es la situación del equipo. Este club tiene una deuda que es lo primero que hay que atacar, en la tesorería de la Seguridad Social de unos 425.000 euros aproximadamente. Esto viene a raíz de que un jugador tuvo un accidente laboral, una lesión sin estar dado de alta, es decir, cobrando en B. Por ello, la primera medida que tomo es pedir un auto que permita al Lanzarote pagar esa deuda con 20.000 euros al año, por lo que me aseguré de que este año iba a estar pagado. Pero al no estar avalada la deuda, tuve que realizar otras gestiones que yo creo que iban en muy buen camino. Por ello, para que esto no se repita, otra medida fue dar de alta a toda la plantilla en la Seguridad Social.

Con respecto a esto, usted se apoya en una circular de la Real Federación Española de Fútbol. ¿Es así?

Exacto, la circular número 14 que tiene fecha del 30 de julio de 2019 ya dice que el primer control para saber si las altas en la Seguridad Social se han hecho es el 20 de septiembre. Cuando dimito, me voy con el pago de los 20.000 euros pactado y con todos los jugadores dados de alta, salvo uno que no había entregado la documentación. Además, gran parte de ellos habían firmado el contrato. Luego todo el cuerpo técnico del primer equipo, excepto el fisioterapeuta, que yo sepa no estaban ni dados de alta, ni habían firmado el contrato, pero no porque nosotros se lo hayamos dicho.

¿Cómo fue el momento de su dimisión?

Me encontré con que la junta directiva lanzó un comunicado en la que pidieron mi dimisión, aunque primero me entero de que se reunieron a mis espaldas, algo que no entiendo. Por otro lado no sé cuáles fueron los motivos, supongo que no les gustaba lo que yo planteaba, como recortar gastos en otras áreas muy a mi pesar en el fútbol base o en el femenino.

Usted el programa lo presentó antes de haber sido elegido en unas urnas, entonces ¿cómo es que ahora dimite porque el resto del club no está de acuerdo con dicho plan?

Es algo que tampoco entiendo. Yo contacto con el técnico del equipo, Jero Santana, que curiosamente traigo al club y con el capitán del equipo, Rosmen Quevedo. Ambos me dicen: "Si tú sigues, la mayoría de la plantilla se va". Si yo hubiera querido, hubiera cesado al cuerpo técnico y a los que no hubieran estado de acuerdo con mi proyecto. Me hubiera dado igual quedarme con 10 o 15 jugadores, podría haber contratado a un entrenador de aquí y arreglármelas con lo demás. Con esto también he reflexionado, es decir, cuando tanta gente no está de acuerdo con mi proyecto a lo mejor el que está equivocado soy yo.

Por tanto, ¿su dimisión viene dada por una presión del club?

Evidentemente. La junta directiva me daba igual, entre comillas, porque es algo que nombro yo, pero mi mayor decepción es con Jero Santana y con parte de la plantilla. Esto es algo que me comentan a mí directamente ambos capitanes, Rosmen y Ayoze, si no, no hubiese dimitido.

¿Cuál cree que ha sido el motivo de esa presión?

Podría pensar que algún técnico o jugador quería seguir cobrando en B, pero eso no lo sé ni me consta, por tanto no puedo afirmarlo. Lo que sí sé, es que a día de mi dimisión todos los jugadores están dados de alta, salvo uno y el cuerpo técnico. Vine aquí ayudar, porque realmente no vivo de esto, sino que soy abogado y lo he pasado muy mal tras los acontecimientos.

"Está llevando a la entidad al más absoluto fracaso", fue una de las frases de la junta directiva sobre su actuación en el club. ¿Qué opina al respecto?

Ellos dicen eso pero realmente no han explicado ni un porqué. Todo lo que yo cuento está demostrado con documentación que además es pública. Por otro lado, los acuerdos con los dos principales patrocinadores están cerrados, incluso alguno iba a aportar una mayor ayuda económica. Tampoco he visto a nadie de la junta que se responsabilice al respecto y dé unas declaraciones contando lo ocurrido.

Se le acusa también de perder una subvención.

Esto fue algo que me dolió mucho. Yo llego a la presidencia el 12 de junio de 2019 y esa subvención viene de la temporada 2017/2018. El Ayuntamiento me comentó que los billetes de avión que estaban en esa subvención ya se habían cobrado, por parte del Gobierno de Canarias y del Cabildo. Es decir, la antigua presidencia pidió que se le pagarán esos billetes a las tres entidades, pero como el Ayuntamiento se retrasó con lo pagos, el Gobierno y el Cabildo lo pagaron. Por tanto, yo tengo que rechazar esa subvención del Ayuntamiento en 2019 porque es de hace tres cursos. Con lo que, renunciaba o al club le podría haber caído una denuncia.