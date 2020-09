Nuevas ilusiones en el camino del Juan Grande

En este sentido, otra de las novedades para el club de Juan Grande serán lo viajes, ya que en las pasadas temporadas jugaban exclusivamente en la Isla, por lo que con esta oportunidad, el equipo ve una nueva ilusión por seguir con lo que más les gusta.

La entrenadora, Belén González, considera que la Segunda División Pro es algo muy positivo tanto para la igualdad de género en todos los ámbitos, como para el equipo en sí. "Esto permitirá también que juguemos a un mayor nivel y estemos más preparadas para los encuentros", explica la entrenadora. Además, ve esta liga como una oportunidad no solo para el club, sino para cada una de las jugadoras.

Con respecto al primer partido, las grancanarias empiezan fuerte, ya que se enfrentan a un recién descendido de la Primera División, el Albacete. Aunque, según explica la psicóloga deportiva del club, Raquel Oliva, las jugadoras se muestran con muchas ganas por la novedad del encuentro y por competir con un gran equipo. Mar Rubio, capitana y mediapunta del Juan Grande, también opina sobre el partido ante el club manchego . "Creo que es un equipo difícil pero eso nos ayudará a que demos lo mejor y a empezar la temporada con fuerza", cuenta.

Además, la '10' del equipo podrá poner a prueba su calidad goleadora, ya que en la temporada pasada marcó 88 goles en tan solo 30 partidos. Sin duda, Mar es toda una estrella. "He recibido muchas ofertas de otros equipos, incluso del Albacete, pero siento un amor muy profundo por el Juan Grande que es complicado que alguien me saque de aquí", comenta entre risas la capitana, que antes de comenzar en el club insular jugó en el Granadilla, equipo tinerfeño de la Liga Iberdrola.

Y es que el fútbol no solo ocupa lugar en la vida de la mediapunta. Mar Rubio también es graduada en Derecho y compagina los entrenamientos con los estudios a la oposición de judicatura.

Aunque, como explica la entrenadora, todas las jugadoras del equipo tienen su trabajo o estudian, algo que complica las cosas a la hora de competir. "He tenido varias bajas de jugadoras para el primer encuentro porque no pueden venir por temas laborales o personales", cuenta Belén. "Es por eso que tenemos una plantilla amplia, para poder jugar los partidos sin problemas", añade. Además, la solvencia económica no es la mejor de los equipos de esta categoría. El CD Juan Grande apenas tiene un patrocinador que le sustente de forma monetaria. "Es un sacrificio lo que hace el club por nosotras porque los viajes corren a cargo de él y si llega alguna ayuda del Cabildo de Gran Canaria, lo hace pero tarde", señala la entrenadora.

Aún así, el equipo se muestra muy unido y así lo hace saber Oliva, la psicóloga. "Las chicas se apoyan entre sí, lo que hace que sean más fuertes", cuenta. "Con este ascenso se han visto más unidas y creo que pueden conseguir una buena posición en la nueva liga", añade la especialista.

Objetivos

En este sentido, la capitana se muestra muy optimista y comenta que el objetivo de esta temporada es la permanencia en la categoría. "Realmente no tenemos un objetivo claro, pero creo que la permanencia es algo que buscamos todas", comenta Mar.

Aunque también se muestra algo dubitativa. "Pero tampoco sabemos cómo son los equipos de la Península y, por lo tanto, empezaremos con un poco de incertidumbre", afirma.

Por ello, la entrenadora del Juan Grande no quiere poner ningún objetivo o reto en este nuevo curso. "No me fijo acabar en ningún puesto, lo que quiero es que cada fin de semana el equipo dé lo mejor de sí", explica González. "Lo que buscamos es sumar puntos para conseguir estar en las posiciones más altas", finaliza la preparadora.