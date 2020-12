La lluvia no impidió que cerca de un millar de amantes de las dos ruedas disfrutaran de la cita con la historia del motociclismo en Teror. El Viejas Glorias celebraba su vigésimo séptima edición bajo claros y nubes que descargaban a su paso por la villa mariana, que lucía sus mejores galas para acoger cerca de 250 motos clásicas y el primer Trial Viejas Glorias Outdoor.

Ya el viernes comenzaron a llegar las primeras reliquias al parque cerrado instalado a los alrededores de la Basílica del Nuestra Señora del Pino. El Palacio Episcopal abrió sus puertas para acoger la exposición Memorias del Circuito del Sebadal, que contaba con una selección de las mejores motos de antes de 1980, entra las que destacaban las Montesa Bultaco, Ducati Pantah y una Honda CB 750 Four, modelo que cumple 50 años.

En las paredes se exponían las fotografías de Manuel del Pino de las carreras en el circuito urbano de la capital grancanaria, de la que el mítico Ángel Nieto llegó a decir que era "más seguro de España". En las fotos destacan las melenas típicas de los 70 y 80, además de la situación del público a pie de pista. "Era un disparate", decían los visitantes.

El mismo viernes se inauguró el Viejas Glorias con las autoridades políticas y la actuación en directo de Clásico 60 y el monologuista Mikel Partida. Los motores rugían avisando a la Virgen del Pino de lo que se venía: Un fin de semana dedicado a los amantes de la carburación, los frenos de tambor y los arranques a pie.

El tiempo no invitaba al optimismo, en especial si había que subir hasta la villa mariana sobre dos ruedas, expuesto a la intemperie. Pero los amantes del motociclismo en las Islas, que no son pocos, abarrotaron el casco de Teror en una jornada marcada por el agua. "Venimos todos los años, la lluvia no es escusa", afirmó José María Expósito, que vino con su BMW clásica de la isla vecina de Tenerife.

"La lluvia no para a los moteros, está siendo un fin de semana brutal en Teror. Hemos recibido el homenaje que se merecía el Viejas Glorias", afirma Feli Santana, presidente del Moto Club Las Palmas Roque Nublo y organizador del evento desde 1993. "El Viejas Glorias está por encima de la meteorología y la gente hace un esfuerzo. No echamos de menos a nadie porque están todos aquí", asegura Santana, un referente del motociclismo clásico en Canarias y un habilidoso sobre la moto de trial, la cual tuvo su propio espacio en esta edición. "Este deporte se merece un homenaje y hay que seguir fomentándolo para que no se pierda", subraya.

Exhibición de trial

La plaza de Síntes albergaba un recorrido "con trampas", como lo llamaban algunos, para celebrar el primer Trial Gran Canaria Outdoor, todo un reclamo para los curiosos que desconocían el deporte de habilidad. "Son auténticos magos", aseguró Javier Otero, que acaba de iniciarse en esta disciplina.

"El trial te enseña una base para montar después en cualquier modalidad de moto", añade Otero, que se quedó impresionado con el nivel de pilotaje de los grancanarios. "No sabía que había gente tan buena en la Isla".

La magia la pusieron Biel Giro, Óscar Mill, Julián Montalvo y los hermanos Cristian y Jonathan Naranjo. Hicieron varias exhibiciones antes de competir en el primer Trial Gran Canaria Outdoor. Además, los jóvenes competidores contaron con los consejos de Amos Bilbao, campeón de España en 1996, siete veces campeón del mundo de Naciones por equipos, ganador del Scotish Six Days Trial (SSDT) y varias pruebas del Circuito Mundial y Nacional.

El cántabro ofreció una pequeña exhibición que levantó a los aficionados de sus asientos. "Se nota que está en una liga diferente", detalla Otero. La zona de obstáculos estaba muy mojada por la lluvia, pero Bilbao demostró que su talento brilla a través de las nubes.

Tras el trial, los participantes del Rallye Viejas Glorias fueron llegando con los últimos rayos de luz. Habían partido desde la villa mariana a primera hora de la mañana y se pasaron todo el día recorriendo la Isla. A la llegada les esperaba el concierto de Silvia Mad 214, que puso la nota musical al cierre de la jornada, que se clausuró con la entrega de premios de las actividades y el homenaje a los moteros caídos.

Hoy, el Viejas Glorias pone el punto y final a un fin de semana lleno de homenajes con el Paseo de las joyas, la Marcha 70, el trial de exhibición de todas las épocas -en el que se despedirá el legendario Mike Andrews-, y el acto de clausura con el relevo entre municipios del evento. Una última oportunidad para disfrutar de las reliquias que se pasan el resto del año en estado de hibernación.