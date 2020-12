El Viejas Glorias se despidió ayer de Teror por todo lo alto. La lluvia se mantuvo al margen aunque las nubes dejaron caer alguna que otra gota y las motos fueron las grandes protagonistas de la jornada. La última jornada comenzó con el XVII Paseo de las Joyas, por el que desfilaron auténticas reliquias del motociclismo. "Aquí hay una gran pasión por las motos. Hay muchas máquinas escondidas por ahí y tienen que salir a relucir en el Viejas Glorias", manifestó Feli Santana, presidente del Moto Club Roque Nublo Las Palmas y organizador del evento.

Acto seguido tuvo lugar la recepción del desfile Marcha 70, un homenaje al motor de la década de 1970. Sobre el medio día la villa mariana estaba abarrotada de aficionados a las motos clásicas. Muchos aprovecharon que había que salir a votar para pasar la jornada lejos del ruido electoral. "Había que salir a las urnas y aprovechamos que no llovía para dar una vuelta", desveló Javi Cabello.

"Quería venir el sábado, pero el mal tiempo me dejó en casa", afirmó José González, que acudió al Viejas Glorias tras pasar por su colegio electoral. Otros, en cambio, no querían perderse la oportunidad de ver a Amos Bilbao o Mike Andrews en la plaza de Sintes. "Son dos magos, históricos, es una pasada poder verlos aquí", explicó Eduardo Rodríguez.

Amos Bilbao, campeón de España en 1996, siete veces campeón del mundo de Naciones por equipos, ganador del Scotish Six Days Trial (SSDT) y varias pruebas del Circuito Mundial y Nacional, puso el espectáculo. "Aún hace cosas que nadie hace", aseguró Rodríguez. Como si no le costase esfuerzo alguno, Bilbao subió los obstáculos del recorrido para el deleite de las gradas, que disfrutaron también de los pilotos Biel Giro, Óscar Mill, Julián Montalvo y los hermanos Cristian y Jonathan Naranjo.

Además, Teror fue testigo de la retirada del trial de Mike Andrews, dos veces campeón del mundo de trial en los 70. Sobre una Ossa MAR, que él mismo desarrolló para la marca catalana en 1967, dio un pequeño rodeo por las zonas más sencillas del recorrido. "Si llego a ser joven en esta época no habría podido hacer trial, los pilotos de hoy son de otro planeta", dijo entre risas Andrews.

El británico, que ganó seis veces consecutivas el Scotish Six Days Trial, la competición más antigua del mundo, rindió el mejor de los homenajes al deporte con su exhibición. "Me lo he pasado genial, ha sido un fin de semana fantástico. Hay una gran pasión por las motos en esta Isla, y muchas reliquias", sentenció el mago del trial de los 70.