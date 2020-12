Ni de la UD Las Palmas ni del CD Tenerife. El abogado y experto en cambio climático, Robert F. Kennedy Jr., se ha unido a los seguidores con carné de la Unión Deportiva Telde.

El sobrino del expresidente JFK, que ha visitado estos últimos días Gran Canaria y Tenerife para asistir a varios eventos sobre la transición ecológica y la crisis originada por el cambio climático, ha hecho hueco en su apretada agenda y se ha registrado como el seguidor 'oficial' número 608 para la temporada del club teldense 2019-2020.

El club grancanario lo ha publicado, orgulloso, en sus redes: "Nos complace anunciar que el prestigioso abogado ambientalista Robert F. Kennedy Jr. se une a nuestra gran familia como nuevo socio del club. Welcome to our family, Mr Robert Kennedy Jr.".

📄📣 Nos complace anunciar que el prestigioso abogado ambientalista Robert F. Kennedy Jr. se une a nuestra gran familia como nuevo socio del club.



🇺🇸 Welcome to our family, Mr @RobertKennedyJr.#VivamosLaHistoria💙❤️ pic.twitter.com/vTDHfictea — UD Telde (@UD_TELDE) 14 de noviembre de 2019

Quizá haya tenido que ver en las simpatías de Kennedy por el club teldense el que en el equipo grancanario militó como jugador el padre de Juan Verde, asesor del expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, quien ha acompañado al sobrino de JFK en esta visita a Canarias.