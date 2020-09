Sika Koné, la reina del rebote

Sika Koné (Bamako, 13 de julio, 2002) está llamada a lograr grandes cosas en el baloncesto femenino. La interior levanta pasiones allá donde juega. Llegó a Canarias con 14 años y 1,85 centímetros de altura para jugar en el Canterbury, donde fue MVP del Campeonato de España junior con más de 50 de valoración. En ese torneo dejó un registro para la historia: 17,6 puntos y 18,4 rebotes de media. "Conseguí llegar al Canterbury gracias a un amigo de Mali, me habló muy bien del equipo y que podía funcionar", detalla. Ese año se colgó la plata. "Fue una gran sensación ser reconocida la mejor de la competición", recuerda Koné.

El verano de 2018 disputó el Mundial sub 16 con Mali, donde promedió 16,9 puntos, 10,9 rebotes y 2,1 asistencias por partido. Su selección quedó décima, pero Koné demostró que sabe rendir en las grandes citas.

Sus número llamaron la atención de varios clubes, pero la maliense decidió fichar por el CB Adareva, donde siguió despuntando. 21,3 puntos y 28,8 rebotes de media por partido. Tan solo las pérdidas (3,4 por encuentro) afean algo sus números. Con el club tinerfeño quedó séptimo en el Campeonato de España junior, pero Koné volvió a ser la MVP. "Quería mejorar lo que logré en el primero año, y creo que lo conseguí. Pensaba que tenía que ir fuerte, luchar por todo, demostrar que mejoro cada temporada", revela.

A punto de cumplir los 17 años, el Spar Gran Canaria echó el resto para traer de vuelta a la Isla a Koné. "Venir al Spar ha sido fácil. El vestuario me ha acogido muy bien, me han hecho todo el proceso de adaptación muy sencillo", subraya. La ala-pívot ha alcanzado los 1,91 centímetros y despunta por su dureza en la pintura. "Es muy fuerte, físicamente es muy difícil de batir", asegura Tony Viera, miembro del cuerpo técnico del Gran Canaria.

Una cazarrebotes

Pero si hay algo por lo que destaca Koné es su facilidad para cazar rebotes. "La clave es luchar por cada balón. No hay otra. En ataque siempre estoy pendiente de hacia donde va a salir el balón para saltar a por él", revela la jugadora amarilla, que domina el juego aéreo como pocas. La prensa especializada ya la llama "la dueña de todos los aros de España". No es una gran lanzadora, pero en la pintura hay pocas como ella. "Hay que luchar mucho, eso me gusta. Pero hay que pelear por cada rebote. No siempre lo gano, pero si siempre voy, alguno cogeré", añade la jugadora.

Viera asegura que "técnicamente ha mejorado bastante desde el año pasado. Tiene muy buena proyección y es capaz ya de marcar las diferencias. Será muy difícil retenerla, puede llegar a donde quiera". "Sueño con ser un gran jugadora. Mi objetivo es jugar en la WNBA, pero quiero ir paso a paso y venir al Spar era el camino correcto", explica Koné, que de momento no piensa en metas, sino en disfrutar del baloncesto. "Creo que si sigo así, luchando y esforzándome cada día, lo lograré. Estoy peleando en la dirección correcta".

Koné está siendo la sensación de la temporada en la LF2. Casi promedia más rebotes por partido que puntos. Tras 8 jornadas, los números de la maliense son de 14,25 puntos y 14 rebotes por partido, destacando sus dos últimas actuaciones. Ante el L-H Barcelona anotó ocho puntos y cazó 25 rebotes, mientras que en ante el Sant Adriá anotó 21 puntos y logró 18 rebotes. "Hay pocas jugadoras como ella debajo del aro", señala Viera, que espera poder contar con Koné la temporada que viene.

Su proximidad a Mali juega a favor de los intereses del Spar Gran Canaria. "Mi madre está en Mali, la echo mucho de menos. La veo solo los veranos, cuando vuelvo a casa para descansar y ver a la familia. Pero hablamos todos los días por teléfono, ya sea mensajes, llamadas o videollamadas". Koné asegura que le debe mucho a su madre. "Mi madre es la que me motiva para jugar al baloncesto. Sin ella no estaría aquí. Lucho cada día por ella, para que esté orgullosa. Lo que he conseguido es gracias a ella".

Su manera de entender el baloncesto y la familia van de la mano. "Lo que mejor hago en la pista es ayudar a mi equipo. Como en una familia, todos ayudan y ponen de su parte. Yo intento aportar lo que sé hacer para el bien del equipo", indica Koné, reina de la pintura del Spar Gran Canaria.