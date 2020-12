Vuelta al sonido de las bolas

Las siete pistas del club Conde Jackson se reabrieron en cuanto hubo luz verde por parte del Gobierno central. El 11 de mayo, hace casi dos semanas, la entidad decidió quitar el candado, que llevaba echado desde que se decretó el estado de alarma en España por culpa del coronavirus. "Abrimos con ganas, con la precaución y obligaciones que se imponen para el tenis: no hay partidos de dobles, tampoco clases en la Escuela y no se puede superar el número de dos personas por pista", concreta Marcos Conde Jackson, que junto a sus hermanos Dominic y Nando se lanzaron a la aventura de abrir un club de tenis.

Además, los vestuarios y duchas permanecen cerrados. Lo mismo con la cafetería. Al club solo se puede ir a jugar al tenis. También se ha limitado el tránsito humano en las instalaciones, por lo que los menores solo pueden estar acompañados por una persona. El gel para la desinfección de las manos ya forma parte del ecosistema de las pistas. Tampoco se puede prestar material ni pelotas. En ese sentido, las clases privadas, que sí están disponibles al solo precisar de dos personas sobre la pista, están enfocadas a ejercicios donde las pelotas se toquen el menor número de veces posibles.

"Por mi parte, me gusta que los usuarios se sientan seguros en el club. Pero por encima de todo lo que he visto es tranquilidad por parte de la gente, nos los he visto excesivamente alarmados, nerviosos por estar aquí jugando. La gente viene, juega y se va. Es casi una terapia", explica Marcos Conde, que tanteó a sus fieles antes de volver a abrir las pistas. "Hay gente que ha decidido venir ya y otros que quieren esperar un poco, es normal", indica.

En ese escenario, las sensaciones del regreso han sido "positivas". "No nos podemos quejar", concreta. Una reapertura donde más de una cara nueva se ha asomado por las pistas de la calle Orinoco, en el barrio capitalino de Casablanca III. "Hemos visto gente nueva por las pistas, gente que se ha animado a probar o a retomar el tenis por ser una de las primeras actividades que se pudo reanudar", narra Conde Jackson.

La normalidad completa para el club, la entidad con mayor número de licencias de tenis de las Islas (156), llegará cuando pueda a volver a reanudar la actividad de su escuela, con clases de seis o siete jóvenes tenistas. "Ahí está gran parte del sentido de nuestro club, también de nuestros números e ingresos. Es muy difícil hacer una reestructuración completa para dar horas a todos los chicos. Es inviable. El rendimiento de la escuela es nuestro gran fuerte", comenta Marcos Conde Jackson, que sueña con el momento en que la escuela "esté como antes".

La entidad se vio ante la necesidad de acogerse a un ERTE. Casi la mitad de los diez trabajadores que tienen sigue dentro de él, aunque espera que la próxima semana pueda salir otro para llegar a los siete empleados en activo. "Tenemos que seguir haciendo números y mirar más allá del mes de mayo. En julio tenemos nuestro campamento para niños y no sabemos aún si vamos a poder hacerlo en las condiciones que nos gustaría o cómo lo podríamos hacer", relata.

El próximo 30 de mayo, la entidad cumplirá seis años de vida en un momento complicado, pero también con ilusión. En febrero de este año, solo unas semanas antes de la explosión de la pandemia del coronavirus en Europa, la familia Conde Jackson apostó por hacerse cargo del antiguo Tenis Center de Maspalomas, enclavado en el epicentro turístico de Gran Canaria. Solo unas semanas después, la Covid-19 golpeó de lleno a este proyecto.

"Hemos tenido que hacer una inversión importante para remodelar las siete pistas de tierra batida y dos sintéticas. Esperamos que la semana que viene puedan empezar las obras y que lleguemos para el verano. Que el turismo se reactive también será muy importante para nosotros en esta zona", concluye Marcos Conde Jackson.