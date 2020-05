El Campeonato de España de Rallyes quiere arrancar en Lanzarote

El Campeonato de España de Rallyes en Tierra (CERT) quiere arrancar la temporada de rallyes de este 2020 con la celebración del 23º Rally Isla de los Volcanes en Lanzarote, prevista el 8 de agosto.

La organización de la prueba, el CD Evesport, asegura en un comunicado que ha trabajado durante el confinamiento, junto a las federaciones de Canarias y Las Palmas, "para tener preparada la prueba para dichas fechas si las autoridades sanitarias lo permiten".

Sin embargo, el organizador lamenta que esta intención podría verse "truncada" si el Cabildo de Lanzarote decide "no realizar ningún tipo de eventos deportivos en la isla hasta octubre", por lo que ha reservado una fecha alternativa para ese mes de acuerdo con la Real Federación Española de Automovilismo.

Por otro lado, el CD Evesport explica que en la actualidad "no se puede asegurar la implicación de instituciones que apoyaban de forma habitual" esta prueba, dado que muchas no quieren participar por "no adquirir compromisos hasta que se haya solventado la crisis".

De este modo, los organizadores de la prueba aseguran que continuarán "intentando aunar esfuerzos institucionales y de patrocinadores privados", con el objetivo de poder celebrar la prueba en la fecha prevista.