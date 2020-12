José Juan Almeida: "Me indigna que me den lecciones de lo que es justo"

Cada día más fuerte. Lo que no te mata, te fortalece. Con ganas de jugar. Un sector ve injusto que acabes primero porque tienes un partido más, encuentro que perdimos [en relación a la 26ª jornada y a la derrota 0-1 ante el Santa Úrsula mientras el Marino no jugó por la calima]. La clasificación dice que eres campeón por un punto. ¿Acaso sí es legítimo por coeficiente? ¿Qué es lo justo? Ahí lo dejo...

¿Qué procedimiento sería el más ecuánime?

Si va al reglamento, es la primera vez en la historia que no eres campeón por puntos. Si hay igualdad, debes recurrir al average particular, luego al general. Como no estamos igualados, hay que sacar algo que rompa todo. No somos capaces de anular la jornada que está incompleta porque el Tenisca en ese instante perdió [la 26ª]. Anulas esa fecha y todos tienen el mismo baremo. No obtenemos ventaja con ese partido de más. Nos perjudica.

¿Ve alguna mano negra que quiera dañar a su Tenisca?

Detecto un interrogante. ¿Es justo que el Marino sea campeón con un punto menos? Hay gente que ha sabido jugar bien sus cartas fuera de los terrenos de juego.

¿Al Barça le hubiesen destronado por el famoso coeficiente?

Es la primera vez que ocurre en el fútbol español. Ni al Barça, Madrid o al Escaleritas. Ni al Tenteguiniguada...Me dirá, pero es que se trata de una situación atípica. Sí, en Francia se utilizó [el coeficiente]. ¿Y en Holanda? Pues no, el Utrecht acaba sexto y pierde la plaza de Liga Europa con un partido menos.Te agota cuando escuchas, ‘se hizo justicia’.¿A qué llaman justicia? Que se decida por primera vez sin contemplar los puntos.

Acusó a un directivo de la Federación Tinerfeña de pregonar la resolución de la RFEF hace dos semanas. El lunes se hizo oficial: el Marino es campeón. ¿Qué pensó en ese instante?

Si la sentencia llegó el lunes, ¿cómo es que se sabía hace 14 días? Cuando alguien me diga, decide el terreno. Le diré, pues falso. Cuando se para la competición, el terreno dice que vamos primeros. Los despachos han dicho que no somos primeros. El Tenisca seguirá peleando porque tiene razón.

¿Consumará su venganza en el verde?

El fútbol siempre te da revancha. Todos los días sale el sol. Nadie nos ha regalado nada. Los chicos hicieron un esfuerzo terrible. Pero ojo, igual que el Marino o el San Fernando. También han completado una temporada excelente. El Tamaraceite ha estado de cine y el Atlético Paso, solo sale del playoff, en el preciso instante que se detiene la competición. También hicieron una temporada espectacular y sale perjudicado.

¿Considera que al Marino le pueda interesar no disputar el playoff y que suba directamente como campeón?

No quiero pensar eso. Fueron muy regulares y cuando se para la Tercera, Tenisca y Tamaraceite están por encima. ¿Qué hubiese pasado si el Marino pierde en Santa Brígida y el San Fernando le gana al Lanzarote? [En la jornada aplazada por la calima] El primero sería el San Fernando. Aquí cada uno defiende sus intereses, pero el veredicto no fue el más justo.Al fútbol no se puede jugar con ventaja, ni tampoco ser ventajista.

El playoff tiene fecha: 18 de julio. ¿Cómo lo afronta?

La vida te pone mil obstáculos. La vida y el fútbol. Todos terminamos en el mismo sitio. Lo que tenemos que hacer es ponernos las pilas y seguir trabajando. Haremos lo que todo el año, partirnos el alma en el campo. Demostrar que estamos a la altura de nuestra afición. Quiero jugar y olvidarme de polémicas. Me hubiese encantado acabar la liga. A lo mejor hubiese sido campeón el Tenerife B. Me jode que me dan lecciones de qué es justo o injusto.

¿Qué espera de Apelación?

Nada, hay ciudadanos de primera y de tercera categoría.

¿Y una final Tenisca-Marino?

Si el Marino sube les doy la mano. Tengo grandes recuerdos de ese club, yo estuve en ese banquillo. Me trataron de maravilla. Mantengo una gran amistad con Quico. ¿Qué es más justo: ser primero con un partido más o segundo con un partido menos? No me den lecciones de justicia; me indigna.

¿Pero se pide al Marino en la gran final del playoff?

Me gustaría ver al Tenisca en Segunda B. Pagaría por poder ver a la afición del Tenisca disfrutar como llevan disfrutando este año. Ojalá suba el Marino como primero y así lo logremos dos equipos canarios.

La RFEF no se hace responsable de los positivos por la Covid-19. ¿Qué ópina?

Eso está en el aire. Cambiará como todas las normativas.

¿Seguirá en el Tenisca?

Es mi primera opción. He recuperado la ilusión por el fútbol. Ver currar a mis jugadores es increíble. Por eso duele cuando te atacan con eso del juego limpio.

¿El Pirata Agoney continuará en el conjunto palmero?

Tiene que estar en el fútbol profesional. Lo que le queda en el Tenisca, dos partidos o dos años, lo hará a tope. Lleva solo unos meses y ya es el estandarte del equipo.