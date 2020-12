Una alegría contenida

Nos abraza ahora esa alegría contenida y ligera con el regreso de la Liga, siento una brisa similar mientras observo los horarios de la próxima jornada, una felicidad de primer día de vacaciones, como abrir un sobre de cromos, emoción pero no mucha. Vuelve la Liga sin grada pero con césped, y será raro pero será. Una expectativa controlada antes de que todo se agite después.

Vuelve la Liga y pronto la Premier, y ahora con la Bundesliga qué. Estabais a tope con la Bundesliga hace un par de semanas, dispuestos a aprender alemán si hacía falta, bebiendo cerveza caliente para desayunar por las mañanas. Pero ahora vuelve la Liga y a la Bundesliga que le den. Tanto que la queríais hace un par de semanas. Todos tenemos nuestra particular Bundesliga. Todos somos la Bundesliga de alguien también.

Ser la Bundesliga ya es bastante

Pero no pasa nada. Ser la Bundesliga ya es bastante. Anoche acabé viendo la redifusión de un concurso de la televisión autonómica, que no me preguntéis por qué estaba viendo yo eso a las cinco de la mañana de un viernes, pero así era. La ganadora fue tal después de contestar, entre otras joyas, que Lima es la capital de Brasil, que Stephen King es el gran cineasta inglés conocido como maestro del suspense y que Groucho Marx escribió con Engels el Manifiesto Comunista.

Ahí el presentador estuvo hábil, una bellísima persona, con un salvador "dime solo el apellido". Nuestra concursante favorita obtuvo el premio en euros y dijo que lo gastaría en ser fallera mayor. Lo que quiero decir es que imaginad cómo serían los demás si ella ganó, que había otros cinco o seis en el plató. Lo que quiero decir es que el secreto de la vida no es ser especialmente listo, sino encontrar en el momento adecuado a algunos más tontos que tú; y menos mal, doy fe. Lo que quiero decir es que ser la Bundesliga ya está bien.

Lo que quiero decir, a todos esos que al llegar un Mundial afirman 'para ganar el Mundial hay que ganar a los mejores', a todos esos que al llegar la Champions afirman 'para ganar la Champions hay que ganar a los mejores', a todos esos que al llegar el play-off de ascenso afirman 'para subir hay que ganar a los mejores', a todos esos les quiero decir y les digo que no, que por supuesto que no.

Para ganar un Mundial o una Champions, para subir de categoría, hay que ganar a los que te toquen, y si te toca jugar contra un portero sin brazos, pues mejor, y si la mayoría de los buenos se eliminan entre ellos antes, pues perfecto, una alegría contenida antes de que todo se agite después. Porque para triunfar en el fútbol, y quien dice fútbol dice cualquier cosa, a menudo no hay que ser especialmente bueno, sino encontrar en el momento adecuado a algunos peores que tú, al menos una vez.