El '1', el '9' y un genio

La UD de la nueva normalidad se dispara siguiendo patrones futbolísticos de antaño que resumían los argumentos determinantes de un equipo ganador, de lo que se ha disfrazado Las Palmas en la era poscoronavirus: un portero de garantías, un goleador voraz y un jugador que marque las diferencias aunque sea con destellos: Josep, Rubén y Pedri.

Tres nombres propios para una resurrección inesperada, esa que tiene como protagonista a la UD después del largo letargo de la competición oficial. Sin sumar de tres en seis meses, los amarillos resurgen con dos triunfos en apenas cuatro días que dan un giro a las previsiones pesimistas que rodeaban a la escuadra de Pepe Mel, incluso tras el empate frente al Girona en el choque del regreso a la acción. Las victorias consecutivas contra el Almería, el pasado miércoles, y ante el Lugo, ayer, reabren las aspiraciones del conjunto insular, invicto y que duerme a únicamente cuatro puntos de los puestos de promoción de ascenso.

Y en estas dos victorias, el camino hacia la felicidad de la UD ha tenido un mismo patrón. Portería a cero y gol de su matador. En el primero de los casos, frente al Lugo, la actuación del inquilino de la meta amarilla adquiere más peso, merced al penalti detenido cuando el duelo, con 0-0, transcurría por el camino de una incertidumbre máxima que posteriormente convertiría en felicidad plena Rubén Castro, que vuelve a ser el depredador de garantías al que siempre nos tenía acostumbrados.

Tanto uno como otro han vivido, como el equipo, una temporada plagada de altibajos. Josep, que protagonizó un momento muy dulce en lo personal que le abrió las puertas de la selección sub-21 y atrajo las miradas de clubes como Leipzig de la Bundesliga alemana, cuya camiseta defenderá el próximo curso, vivió su ocaso con la irrupción del Álvaro Valles a finales del pasado año. Tras el parón, y otra vez por culpa de la lesión de Raúl, recuperaba su sitio para de nuevo convertirse en determinante.

Como le ocurre a Rubén, centro de muchas críticas por su titularidad indiscutible a pesar de que su músculo goleador desaparecía de golpe y porrazo. El 15 de febrero, en Soria, el delantero de La Isleta iniciaba una larga travesía por el desierto del gol y echaba carnaza a sus detractores. Ahora, El Moña vuelve a callar bocas como lo ha hecho siempre, a base de perforar las porterías rivales.

Algo parecido le estaba empezando a ocurrir a Pedri, que de ser sustituido frente al Girona pasó a calentar banquillo en el estadio Juegos del Mediterráneo de Almería por primera vez desde su meteórica ascensión al los altares futbolísticos. El de Tegueste, al que comenzaba a perseguirle un run run crítico ante su pérdida de peso específico en la última etapa tenebrosa de la UD, sacó de nuevo la chistera y su magia para dejar a todos boquiabiertos, rivales incluidos. "Eso no lo pienso cuando lo hago, me sale solo. Tendré que verla repetida para saber si es tanto como dicen. Me han dicho que fue un jugadón. Lo vi separado de la línea y se la intenté picar para que no llegara con el pie. Rubén me dijo que hiciera la jugada del año que él la metía", apuntaba el siempre modesto jugador amarillo sobre su obra de arte.