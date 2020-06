Mel : "Ahora todos se sienten importantes"

Cómo ha cambiado el panorama sombrío que rodeaba a esta UD hasta hace apenas una semana. El conjunto amarillo, tras dos victorias consecutivas, vuelve a disfrutar de un momento dulce tras muchos meses de angustia. Y ese cambio de mentalidad ha espoleado a la caseta, como reconocía el técnico Pepe Mel después del triunfo de ayer por 1-0 ante el CD Lugo en el Estadio de Gran Canaria.

"Vemos las cosas con tranquilidad y optimismo. Algunos jugadores me decían que ya quieren jugar contra el Albacete -el próximo miércoles-. La mente ha cambiado. Hace cuatro meses veía a jugadores con dudas, bloqueados, que hacían las cosas mal. Ahora todos se sienten importantes. Nos están saliendo bien las cosas", analizaba el máximo responsable del banquillo amarillo.

Considera que a esta situación favorable hay que darle "el valor añadido de que están jugando todos, la plantilla se mueve y no hay nadie inactivo, todos se sienten importantes". "Iremos a Albacete a agitar el árbol, hacer cambios y que la gente participe", expuso.

Sobre el encuentro ante el cuadro gallego manifestaba lo siguiente: "Tenemos claro que los partidos hay que madurarlos. El ritmo decae mucho, mucho en las segundas partes. Y ahí es donde se ganan los partidos. No hemos pasado apuros contra rivales como Girona, Almería y Lugo. La premisa ahora es que el equipo no encaja. Y en los tres partidos hemos estado acertado en dos ante la meta rival".

No cree Pepe Mel que la UD contara con ayudas arbitrales ante el Lugo. "No tengo la percepción de que el colegiado nos ha favorecido en nada. Nos ha pitado un penalti en contra. Ha estado normal. En Almería me quejé porque pedía que mirasen la jugada. Le habían dado una patada importante a Srnic. Gracias que lo revisaron. No alzamos la voz cuando nos perjudicaban, ni ahora tampoco. A nosotros no nos ha ayudado nadie", expuso.

Además, el entrenador de Las Palmas tuvo palabras de elogio para Pedri, autor de una genial y decisiva jugada para la resolución del choque: "Nadie me tiene que hablar de su calidad, le puse en el escaparate. Se le quitó ante el Girona porque lo hacía mal y ante el Almería no jugó. Le ha venido bien. Tiene que trabajar, pasar momentos malos, sudar, sacrificarse. Eso lo ha entendido. Se ha dado cuenta que en el fútbol no es tan sencillo como las cosas que estaban pasando. Ser titular, ir a la selección, a un Mundial... Pudo pensar que esto es muy fácil, que lo puedo hacer con la gorra. Pero ha hecho una jugada preciosa que termina Rubén".