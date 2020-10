El Kirolbet Baskonia se ganó este domingo un puesto en la final de la Liga Endesaal imponer su juego enérgico ante un Valencia Basket Valencia Basketque sufrió un bajón en el tercer cuarto al quedarse corto de gasolina, pero que forzó un final apretado en el que tuvo cuatro tiros para lograr el empate o para ganar, aunque no acertó (73-75).

Sabiendo que su mayor ventaja estaba en el aspecto físico, el Baskonia salió disparado liderado por un potente Toko Shengelia, pero el Valencia, fresco y muy concentrado, supo aguantar el pulso comandado por Sam Van Rossom.

De hecho, tras ponerle el belga por delante consiguió mantener el mando al asumir Fernando San Emeterio parte de la tarea de crear y al quedarse el equipo de Dusko Ivanovic atascado tras sentarse Henry y que en su caso nadie asumiera el mando (17-12, m.10).

El técnico baskonista buscó puntos en Polonara y Dragic y los encontró, pero la buena conexión entre Quino Colom y Bojan Dubljevic y la atronadora aparición de Doornekamp, con ocho puntos seguidos, consolidaron el dominio valenciano.

El regreso de Henry hizo que el equipo vasco recuperara el rumbo, es decir la presión defensiva y los puntos a la carrera, lo que a su vez llevó al Valencia a volver a ponerse en las expertas manos de Van Rossom, que, para no asumir todo el peso de la dirección, supo delegar con buena eficacia en Jordan Loyd (42-33, m.20).

En una de las últimas acciones de la primera parte, el Valencia perdió a Labeyrie, que se torció un tobillo tras caer después de meter un triple, un lastre importante pues había sacado a Shengelia y de los otros posibles 'cuatros', uno está lesionado, Maurice Ndour, y otro, Brock Motum, apenas cuenta.

Acusó el golpe el Valencia en la reanudación y el Baskonia, impulsado por un incisivo Dragic, pero también por Shengelia, estrechó el marcador y aunque tres triples seguidos locales retrasaron la remontada, Vildoza la culminó antes del último cuarto (55-56, m.30).

Sobrado de ímpetu pero no tanto de talento, el equipo vasco no abrió hueco y el regreso de Van Rossom dio al Valencia la fe, el juego y los puntos que no tenía para forzar un final apretado, aunque apareció Shields para darle la iniciativa al equipo vasco en el cara o cruz.

Dos fallos de Shengelia en los libres y una falta suya en el siguiente ataque dieron opciones al Valencia, pero en el primer ataque Loyd y San Emeterio fallaron y en el último el estadounidense volvió a errar un triple que habría dado el triunfo al Valencia.

Ficha técnica:

73 - Valencia Basket (17+25+13+18): Van Rossom (14), Loyd (11), San Emeterio (9), Labeyrie (5), Tobey (9) -cinco titular- Colom (4), Marinkovic (3), Dubljevic (6), Sastre (4), Doornekamp (8) y Motum (-).

75 - Kirolbet Baskonia (12+21+23+19): Henry (5), Jannings (-), Shields (13), Shengelia (17), Eric (5) -cinco titular- Vildoza (2), Diop (-), Granger (-), Dragic (21) y Polonara (12).

Árbitros: García González, Peruga y Calatrava. Sin eliminados.

Incidencias: semifinal de la fase final de la Liga Endesa disputada a puerta cerrada en el pabellón Fuente de San Luis.