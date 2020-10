La victoria de ayer del Lugo en el campo de la Ponferradina provoca que la UD Las Palmas, pase lo que pase en los partidos que quedan para cerrar la jornada, la acabe a cinco puntos de la permanencia. De esta manera, los equipos de la zona roja le habrán recortado un punto a los amarillos, por lo que el objetivo no está logrado, ni de forma matemática ni virtual, con dos partidos comprometidos por delante como frente al Mirandés y el Rayo Vallecano, más el duelo con el Extremadura en la última jornada, que podría llegar descendido.

De hecho, advirtió Pepe Mel que a pesar de los 50 puntos la salvación no está atada: "Hay que cumplir los objetivos de uno en uno, para mí el de la salvación no está cubierto. Para ir a un segundo tienes que cumplir el primero, y el primero matemáticamente no está conseguido", avisó.