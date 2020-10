Cuando Elvis Pererira llegó al seno del CB Conejero con 18 años para jugar en la Liga EBA con el Aloe Plus Lanzarote Conejeros, nadie pensó que podría llegar a ser, ya con 22, el jugador que más tiempo estuviera en el equipo de categoría nacional.

El club tuvo claro, desde el momento en el que concluyó la Liga, que quería contar una temporada más con el jugador, que volverá a hacer dupleta en la posición de base o escolta con Richard Nguema, después de que el ecuatoguineano se comprometiera también a continuar.

“Nada más acabar la temporada, el club me contactó y me dijeron que querían contar conmigo para la próxima temporada“, explicó el jugador en el momento de su presentación. “Al estar en cuarentena encerrado en casa, me dio tiempo para pensar en que hacer y pensé que estar un año más me daría la oportunidad de explotar como jugador, y que mejor lugar que en casa y con el equipo que me dio la oportunidad de mejorar”, comentaba.

Elvis jugó la temporada pasada 14 partidos en los que anotó 37 puntos, logró 25 rebotes, 11 asistencias y 15 puntos de valoración, siendo uno de los jugadores más usados en las rotaciones por Iñaki Merino. Sólo una inoportuna lesión en el brazo le impidió seguir sumando minutos, pero sin perder nunca el objetivo de continuar creciendo una vez llegara su alta médica.

El jugador quita méritos a sus números y comenta desde su experiencia en Liga EBA que “la liga me ha enseñado a que jugar en equipo te lo da todo, aquí no importa si eres de Estados Unidos o de Canarias... si haces buenos números o metes 30 puntos en todos los partidos”, matizando que “si no juegas en equipo, no valdrá de nada y eso es lo que se pretende este año que todos seamos uno y podamos dar el salto de calidad que necesitamos y llegar ojalá, muy lejos”.

Sobre el proyecto confiesa que “me encanta” y explica que lo que más le llama la atención del mismo es “la forma con la que pretendemos jugar todos los partidos, pero a decir verdad llevo desde pequeño jugando al correcalles y no voy a negar que es algo que me encanta”.

Por último, el jugador nacido el primer día del año 98, quiere mandar un mensaje a la afición. “Les debemos mucho y confío en que esta próxima temporada se animen a venir a nuestra cancha a dejarse la voz en cada partido como si de una final se tratara, por nuestra parte esperamos no decepcionarlos y dar el máximo de nosotros para ganar todos los partidos y que si no se puede por lo menos se vea que lo hemos intentado”.

Elvis Pereira es el tercer jugador confirmado en el cuadro naranja, tras el fichaje de Cándido Matoso y la renovación de Richard Nguema.