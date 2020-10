Great Prospector, caballo propiedad de la cuadra Mallow Gran Canaria desde 2019, no pudo completar su particular hazaña: ser el primer ejemplar en ganar los tres Grandes Premios del Hipódromo de La Zarzuela. Great Prospector, con el dorsal número 5, fue encerrado en los últimos metros y no pudo sobrepasar este receso. Sin embargo, volvió a dejar muestras de su solvencia y superioridad. Los comisarios de pista presentaron una reclamación por lo acontecido en ese metraje final. Preparado Por Óscar Anaya, Great Prospector promete más tardes de emoción y velocidad en próximas pruebas, dada su trayectoria al alza durante la útima temporada en juego.