Asdrúbal Padrón: "Mi ambición es lograr el objetivo que se escapó hace un año"

Ha sido una situación atípica. Esperaba llegar un poco mejor. Las pretemporadas se hacen por algo. Casi siempre uno necesita para llegar al máximo unos cuantos partidos para coger sensaciones. Esto ha sido cuatro meses sin fútbol. Ahora hay que jugársela en dos finales. Esperemos que la experiencia nos ayude a afrontar esto de la mejor manera posible.

¿Es la experiencia el mejor valor del Tamaraceite?

Sí, aquí hay jugadores que han vivido partidos de alta tensión. Puede ser un punto a nuestro favor, pero el físico va a ser muy importante en este partido. La veteranía está de nuestro lado, esperemos que eso nos valga para ganar porque estamos obligados a hacerlo si queremos jugar la final.

Pero si les llegan a decir al principio del curso que a dos partidos estarían en Segunda B, lo hubieran firmado, ¿no?

Por supuesto. Pero en el equipo pensamos que cuando se paró la competición habíamos conseguido un ritmo de crucero, unas sensaciones sólidas. Creo que íbamos a acabar muy bien. Aunque también lo vimos negro porque pensamos que no se iba a volver a jugar. Somos equipos que nos conocemos. He jugado tres playoff de ascenso y lo he jugado como segundos y como terceros, pero solo subí cuando lo jugué como primero. Va a ser muy complicado.

¿Qué es lo que más le inquieta del Marino?

Su verticalidad y que te obliga a cometer errores para aprovecharlo. Son gente joven y con ritmo y eso lo acusamos allí en su día. Lo basarán todo en el físico sabiendo que somos un equipo más veterano.

¿Qué supondría firmar un ascenso con el Tamaraceite?

Cuando hablé con el presidente al principio de año vi complicado estar aquí. La ambición era conseguir el objetivo que se les escapó el año pasado. Por eso hay otros jugadores aquí como David García. Aquí me han pasado cosas con las que no contaba como esa Copa del Rey, el partido contra el Almería... Es un equipo de barrio que logró un día muy bonito contra el Almería. Estoy muy contento y no me arrepiento de haber venido a jugar al Tamaraceite. Ojalá se culmine el año con el ascenso después del último año que viví en el fútbol.

¿Esperaba que le saliera algo durante la temporada para jugar en otra categoría superior?

Al principio del año aparecieron ofertas, pero no terminé de dar el paso. Con un hijo y otro en camino como me venía, necesitaba una motivación extra para dar el paso. En el mercado de invierno estaba tan concentrado que no quise escuchar ofertas que me venían indirectamente. Quiero conseguir el objetivo del ascenso para seguir aquí el año que viene.

¿Cómo ha vivido esta crisis a nivel laboral?

Con incertidumbre. Nadie asegura que todo se vaya a cerrar de nuevo. Entiendo que la gente vea el fútbol como un juego, como algo que no es necesario, pero hay mucha gente que vive del fútbol y si se vuelve a parar tendremos un problema. Esperemos que seamos responsables y la pelota pueda seguir rodando. Se debe buscar una manera para poder seguir, más allá de Primera y Segunda, que están en una situación diferente a Tercera y Segunda B. Aquí el pan también tiene que llegar a casa porque es nuestra necesidad, nuestro trabajo y el futuro de nuestras familias.

¿Qué te has encontrado en Tamaraceite este año?

Una familia. Se lo digo al míster [Chus Trujillo] y al presidente [Héctor Ramírez]. Hay un grupo muy unido, con mucho valor como eso, como grupo. Ellos lo valoran y lo saben y tocarán muy poco para el año que viene. La Copa del Rey me animó mucho para hacer ver a la gente que se me echó del Alcorcón, pero sigo siendo capaz de hacer goles a equipos punteros de Segunda. Eso me ha llevado a estar contento aquí.

¿Se ha reencontrado con el fútbol?

Fue difícil estar en Salamanca, en un equipo con problemas. Jugué, pero me costó estar tan solo en el campo, sin acompañante delante. Aquí tratamos bien el balón, guardamos la posesión, creamos ocasiones... Eso ha sido parte importante para que esté cómodo.