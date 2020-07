Jorge Almansa: "No se considera otra opción que no sea pelear por los títulos"

Jorge Almansa, receptor internacional del Club Voleibol Guaguas, destacó que llegará a su nuevo equipo "con la intención de aportar ilusión, trabajo y alegría". El jugador cartagenero de 27 años explica en un comunicado del conjunto amarillo que se decidió a fichar por su nuevo equipo porque "al ir a firmar la renovación" con el Unicaja no se sintió "con el peso en el equipo que quería", aunque insiste en que no se trata de un reproche sino de "una decisión personal".

"Yo en Almería estaba muy a gusto, es como mi casa", añadió para también señalar que cuando aceptó la oferta de la entidad grancanaria "dejó claro que no considera otra opción que tener la oportunidad de poder pelear por los títulos". El receptor, que acaba de ser padre, tenía otra oferta para disputar la próxima temporada en Basilea (Suiza), hasta que se le presentó el nuevo proyecto del Guaguas, que le permitirá continuar su carrera profesional sin salir de España.

Almansa recuerda que cuando llegó a Almería en juveniles los dos primeros años "no jugó nada" pero cuando le dieron la oportunidad y Piero Molducci le cambió la posición a receptor, fue "creciendo" y, con trabajo, aprovechó "la oportunidad" y no la soltó. "Nadie me ha regalado nunca nada. Lo digo con humildad", asegura el jugador cartagenero.

Valor de equipo

En cuanto a su aportación al Guaguas, considera que "formar un buen grupo también es importante" y cree que puede "aportar su granito de arena".

En ese sentido, Almansa ya mantiene amistad con algunos de los jugadores del refundado conjunto amarillo, como Álex Fernández, Moisés Cézar o Javier Sánchez, cuyos fichajes también le han animado a decidirse por el Guaguas, "por el buen grupo humano que se está formando" en la refundación del club.

"Puesto por puesto es un equipo muy compensado. Hay mucha competencia y eso nos va a llevar a crecer", apunta. Sobre los objetivos fijados por el equipo de cara a la próxima temporada, el receptor cartagenero considera que "lo importante es pelear y trabajar día a día para llegar a esas finales", aunque cree que "si logran ser un bloque y una familia", seguro que ganarán.