El Liverpool se ha impuesto al Chelsea (5-3) en un partido alocado en Anfield, mientras que el Manchester United ha empatado en casa frente al West Ham (1-1) en partidos disputados este miércoles y correspondientes a la penúltima jornada de la Premier League.

En el partido que precedía a la ceremonia de entrega del título de campeón al Liverpool, el equipo 'red' se regaló un festival ofensivo ante un Chelsea que, pese a la derrota, llegará a la última jornada dependiendo de sí mismo para jugar la próxima Liga de Campeones.

El Liverpool arrolló en la primera parte con grandes goles de Naby Keita, Trent Alexander-Arnold y Georginio Wijnaldum, los tres por la escuadra y ante los que nada pudo hacer Arrizabalaga, aunque Olivier Giroud recortó distancias justo antes del descanso.

En la segunda mitad, Roberto Firmino puso el 4-1 de cabeza y el Liverpool se relajó, permitiendo que el Chelsea soñara con puntuar tras tantos de Tammy Abraham y Christian Pulisic. Sin embargo, Alex Oxlade-Chamberlain cercenó cualquier esperan 'blue' con el quinto gol para los locales.

Por su parte, el Manchester United no pasó del empate en Old Trafford ante el West Ham, que se adelantó con un penalti convertido por Michail Antonio tras una clara mano de Paul Pogba. Mason Greenwood equilibró el marcador culminando una gran jugada colectiva de los 'diablos rojos', que no llegaron a culminar la remontada.

De este modo, Manchester United (63), Chelsea (63) y Leicester (62) se jugarán dos plazas de Champions en la última jornada. Habrá duelo directo y decisivo en el King Power Stadium, donde se medirán Leicester y Manchester United, mientras que el Chelsea recibirá al Wolverhampton, sexto clasificado que también se jugará su presencia en la próxima Liga Europa.

Los 'blues' tendrán su plaza de Champions asegurada con el empate, pero los Wolves necesitan la victoria para garantizar su puesto europeo. Por su parte, el que gane en Leicester irá también a la máxima competición, y para que se metieran ambos necesitarían un empate unido a una derrota del Chelsea.