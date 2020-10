La oportunidad de dar una alegría a un lugar tocado

Porque un ascenso a Segunda B será "un puntazo de alegría". Todo para endulzar unos meses tristes en el Sur de la Isla, donde su gran motor económico, el turismo, bajó al nivel cero. Días complicados para el barrio de San Bartolomé de Tirajana de los que casi ninguna familia de la zona ha podido escapar. Ni siquiera, dentro de la propia plantilla dirigida por Mingo Oramas.

"Yo trabajo en un hotel de Taurito y también me he visto afectado por un ERTE. Sigo dentro de él y a ver cómo va la cosa... La verdad que si conseguimos subir, sería un apoyo moral para todos nosotros y para nuestra gente, aunque no tengamos una masa social enorme, pero solo con sacarle una sonrisas a nuestro familiares, valdrá la pena". Son las secuelas que están detrás del equipo en esta pandemia del coronavirus

Al habla está Javi Navarro, uno de los capitanes de la plantilla del San Fernando y vecino de la localidad. De las últimas siete temporadas, seis las ha pasado en el club sureño -excepto por un curso que jugó en la UD Lanzarote-. Tampoco es ningún novato en esto de las promociones. "A ver si a la tercera va la vencida", cuenta entre risas. Acumula tres en cinco años.

"Nadie se esperaba el resultado que sacamos ante el Tenisca. Ahora estamos aquí y queremos aprovechar esta oportunidad que se ha presentado. El equipo está bien, con una moral muy alta después de la semifinal. Tenemos que intentar repetir lo que hicimos el otro día: salir bien, metidos y esperar nuestras oportunidades porque las tendremos", explica el centrocampista.

El San Fernando, durante la temporada regular hasta su suspensión, fue un equipo de dos caras. "No tuvimos un buen inicio de curso... La verdad es que si me dicen al inicio de la campaña que íbamos a estar a 90 minutos de subir a Segunda B, no sé si lo hubiera creído, sinceramente. Pero en la segunda vuelta corregimos cosas, nos iba bastante bien, ganamos ocho partidos consecutivos y nos sentíamos fuerte. Ahora estamos a un partido de ascender", reconoce.

Bajo su condición de tercer clasificado, al 'Sanfer' le vale con empatar para colocar su escudo en la categoría de bronce del fútbol español. Pero Javi Navarro no quiere ni hablar de un empate. "Si sales a empatar con un equipo como el Tamaraceite la llevas clara... No podemos especular. No vamos a descubrir a los jugadores que tienen, la experiencia que acumulan. Hace cuatro años, David García y Asdrúbal estaban jugando para subir a Primera. Ese es su gran fuerte", señala.

Y para combatir el talento y la experiencia del Tamaraceite, Javi Navarro lo tiene claro, el músculo del San Fernando es "la solidaridad". "Somos un grupo unido, trabajador, comprometido con lo que tenemos entre manos. Tenemos jugadores capaces de desequilibrar un partido como Quintero, Abraham o Alejo, pero tenemos que basarnos en lo compacto que somos", agrega Navarro, un futbolista al que el fútbol le va en los genes. Sobrino de los exfutbolistas de la UD Las Palmas Pepe Juan y Julio Suárez, el balón y el San Fernando están dentro de él. "Creo que Pepe Juan también se va para El Hierro", desvela. Y es que Navarro y el San Fernando están a 90 minutos de la gloria.